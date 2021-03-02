MLB／投不滿半局被教頭強制喊卡 紅襪老將李察茲有夠糗

大聯盟官方針對今年熱身賽制定新規則，任何投手只要單局投到20球，總教練可以直接喊停，這半局宣告結束，紅襪隊32歲右投李察茲（Garrett Richards）今天對勇士之戰成為「受益者」，自己也覺得有些沮喪。

紅襪在主場迎戰勇士，李察茲首局狀況不好，面對前6名打者被揮出3支安打、保送兩次、失兩分，只靠一次三振抓到出局數，由於投球數已達23球，總教練柯拉（Alex Cora）決定終止1局上的比賽。

這條新規則不管出局數、壘上有多少跑者，都可以直接喊停，李察茲雖只完成1/3局，在紀錄上仍算1局，面子有些掛不住，他說：「當然想要投完這半局，拿到3個出局數，這實在讓人氣餒。」

也許是受到刺激，李察茲2局上立刻回神，連續解決3名打者，完成熱身賽首次先發任務，比起首局用掉23球，第二局只投7球輕鬆過關。

李察茲暫定紅襪開季第3或第4號先發，他表示，一開始投球動作有些問題，控球也不順，過了第一局，感覺變得較好。

紅襪3：5不敵勇士，李察茲吞下敗投，柯拉強調，他最在意投手的球路，李察茲過去投球很有效，未來一定可以幫助球隊。