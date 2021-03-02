快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

MLB／包爾轉戰道奇初登板 透露與衛冕軍簽約原因

聯合新聞網 / 綜合報導
休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板。 美聯社。
休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板。 美聯社。

休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板，面對落磯投2局送出2次三振，僅被敲出1支安打，賽後包爾對自身狀況僅輕描淡寫，而對於道奇非常強大的管理團隊則顯得相當有興趣。

雖然面對首名打者就被敲出安打，但隨後包爾逐漸回穩，連續解決6名打者，以28球完成今日投球任務，提到轉隊後首場登板，包爾表示球都有投到自己想要的位置，也會在下次熱身賽登板增加投球數，找回比賽的狀態。

而素有「棒球科學家」之稱的包爾，盛讚道奇擁有相當強大的管理團隊，而這也是他選擇落腳衛冕軍的原因之一，「道奇與其他球隊不太一樣的地方，是他們部門間的合作相當密切，從體能部門、醫療部門，甚至是球場上工作人員及數據部門，他們每天都會進行溝通，而每件事都是有整合過的。」

MLB

相關新聞

MLB／1864名觀眾前連揮兩安 大谷：比較像打棒球了

大聯盟熱身賽開打第二天，天使隊在主場迎戰白襪隊，日籍好手大谷翔平首次亮相，前兩打席都揮出安打，自認揮棒感覺很好，看到久違...

MLB／睽違半年再度與桑契斯搭配 洋基王牌柯爾給出評價

洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)今(2)日面對老虎的熱身賽，主投1局被敲出3支安打失1分，完成熱身賽首秀，而這場比賽也是睽違半年柯爾與捕手桑契斯(Gary Sanchez)合作搭配，這位洋基王牌也對他給出評價。

MLB／包爾轉戰道奇初登板 透露與衛冕軍簽約原因

休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板，面對落磯投2局送出2次三振，僅被敲出1支安打，賽後包爾對自身狀況僅輕描淡寫，而對於道奇非常強大的管理團隊則顯得相當有興趣。

MLB／76歲名人堂教頭不服輸 拉魯薩要球員練習贏球

大聯盟熱身賽開打第一天，白襪隊76歲名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）領軍對戰釀酒人隊，暌違3411天再度實...

MLB／柯拉重返紅襪領軍首戰 伊瓦迪飆出160公里火球

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）暌違16個月，今天對雙城之戰復出領軍，強力右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi...

MLB／抗癌鬥士曼西尼歸隊 金鶯1705人觀戰宣布完售

大聯盟熱身賽今天開打，首日14場比賽開放部分球迷進場觀戰，金鶯隊在主場4：6不敵海盜隊，球團宣布現場湧進1705人「滿場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。