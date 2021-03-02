MLB／包爾轉戰道奇初登板 透露與衛冕軍簽約原因

休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板，面對落磯投2局送出2次三振，僅被敲出1支安打，賽後包爾對自身狀況僅輕描淡寫，而對於道奇非常強大的管理團隊則顯得相當有興趣。

雖然面對首名打者就被敲出安打，但隨後包爾逐漸回穩，連續解決6名打者，以28球完成今日投球任務，提到轉隊後首場登板，包爾表示球都有投到自己想要的位置，也會在下次熱身賽登板增加投球數，找回比賽的狀態。

而素有「棒球科學家」之稱的包爾，盛讚道奇擁有相當強大的管理團隊，而這也是他選擇落腳衛冕軍的原因之一，「道奇與其他球隊不太一樣的地方，是他們部門間的合作相當密切，從體能部門、醫療部門，甚至是球場上工作人員及數據部門，他們每天都會進行溝通，而每件事都是有整合過的。」