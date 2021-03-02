快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

MLB／1864名觀眾前連揮兩安 大谷：比較像打棒球了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。（歐新社）
大谷翔平。（歐新社）

大聯盟熱身賽開打第二天，天使隊在主場迎戰白襪隊，日籍好手大谷翔平首次亮相，前兩打席都揮出安打，自認揮棒感覺很好，看到久違的觀眾也覺得很開心，形容「比去年球季賽更像球季賽」。

大谷擔任天使先發第2棒指定打者，3打數2安打、跑回兩分，3棒楚奧特（Mike Trout）1安打、1保送，4棒普荷斯（Albert Pujols） 2支2、2打點，這三棒合計6打數5安打，兩隊打完5局收工，4：4握手言和。

熱身賽開打前兩周，賽制十分彈性，可打5到9局，只要交手兩隊說好就OK，昨天、今天合計28場比賽有一半打7局，天使、白襪之戰只打5局最短。

此役吸引1864人進場觀戰，大谷每次走進打擊區，觀眾席上都有球迷大喊他的名字，大谷笑說：「感覺比較像在打棒球了。」

暌違356天又有觀眾進場，氣氛變得比較熱鬧，大谷表示，就算打出界外球也會讓人非常興奮，真的充滿樂趣。

大谷到天使春訓基地報到前，已先自主練打，認為現在揮棒不錯，不必大幅改變；天使總教練麥登（Joe Maddon）也認為，大谷修正打擊動作後，平衡感有進步，揮棒比去年球季更好。

天使5日對戰響尾蛇、6日和運動家交手，都是客場比賽，大谷將在其中一戰登板投球。

大谷翔平 MLB

延伸閱讀

MLB／林子偉雙城熱身賽初亮相 沒敲安但選到保送

MLB／大谷翔平調整打擊動作 總教練讚比去年好太多

MLB／長年被拒於季後賽門外 天使神鱒：我聽到膩了

周揚青大讚像天使　曝歐陽娜娜私下暖心一面

相關新聞

MLB／1864名觀眾前連揮兩安 大谷：比較像打棒球了

大聯盟熱身賽開打第二天，天使隊在主場迎戰白襪隊，日籍好手大谷翔平首次亮相，前兩打席都揮出安打，自認揮棒感覺很好，看到久違...

MLB／睽違半年再度與桑契斯搭配 洋基王牌柯爾給出評價

洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)今(2)日面對老虎的熱身賽，主投1局被敲出3支安打失1分，完成熱身賽首秀，而這場比賽也是睽違半年柯爾與捕手桑契斯(Gary Sanchez)合作搭配，這位洋基王牌也對他給出評價。

MLB／包爾轉戰道奇初登板 透露與衛冕軍簽約原因

休賽季與道奇簽下3年1.02億美元大約的賽揚強投包爾(Trevor Bauer)，今(2)日迎來轉隊後首次熱身賽登板，面對落磯投2局送出2次三振，僅被敲出1支安打，賽後包爾對自身狀況僅輕描淡寫，而對於道奇非常強大的管理團隊則顯得相當有興趣。

MLB／76歲名人堂教頭不服輸 拉魯薩要球員練習贏球

大聯盟熱身賽開打第一天，白襪隊76歲名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）領軍對戰釀酒人隊，暌違3411天再度實...

MLB／柯拉重返紅襪領軍首戰 伊瓦迪飆出160公里火球

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）暌違16個月，今天對雙城之戰復出領軍，強力右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi...

MLB／抗癌鬥士曼西尼歸隊 金鶯1705人觀戰宣布完售

大聯盟熱身賽今天開打，首日14場比賽開放部分球迷進場觀戰，金鶯隊在主場4：6不敵海盜隊，球團宣布現場湧進1705人「滿場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。