MLB／大谷翔平調整打擊動作 總教練讚比去年好太多

能投球又能打擊的「二刀流」日籍球星大谷翔平春訓有好的開始，今天在熱身賽站上打擊區，使用調整過的動作敲出2支安打，總教練稱讚「比去年好太多了」。

去年投打陷入生涯大低潮，26歲的大谷翔平季後努力備戰，打算在本季擦亮身上兩把刀的鋒芒。繼2天前，他牛棚練投飆出時速100英里（160公里）火球，今天熱身賽登場打擊3打數2安打。

大聯盟官網報導，上個球季結束之後，大谷翔平花了不少時間調整打擊動作，揮棒過程中讓後腳踩得更穩。受到2019年10月左膝蓋開刀影響，他去年揮棒時候，後腳力氣沒有完全用上。

天使隊今年春訓第一場在自家基地的熱身賽，與芝加哥白襪隊打5局以4比4平手收場。大谷翔平打擊發揮了季後調整的效果。

擔任第2棒指定打擊的他，分別在首局、3局敲出一壘安打，不過第3次上場時，錯失了重擊對手的機會。第4局無人出局、滿壘局面下，大谷打出內野飛球出局。

大谷翔平賽後透過翻譯，向美國媒體談到打擊動作的調整。總教練麥登（Joe Maddon）也看到大谷的改變，注意到他揮棒更平衡，擊出去的球很火燙，狀況比去年更好。

大谷表示：「我認為，我現在可以做出很好的揮棒動作，各方面都很到位，感覺很好，大部分可以準確擊球，只有小地方要再調整。有些小地方會卡住，但大部分都感覺很好。」

大谷翔平預計在美國時間3月4日或5日登板投球。在春訓的這個階段，他把焦點放在投球大於打擊。球隊寄望他本季完全復出，扛下先發輪值。

大谷表示：「很高興，春訓第一場就有這樣的成績。我在春訓開始之前，就已經開始面對投手，進行實戰打擊練習。我認為一切都照計畫走。」

麥登說：「春訓以來，我們都看得到，他打擊動作很平衡，打出去的球是如此火燙。他正努力繳出好的打席，打擊教練們現在非常高興，翔平一定也是，我知道這會繼續下去，他看起來比去年任何時候都好得太多了。」