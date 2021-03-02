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MLB／睽違半年再度與桑契斯搭配 洋基王牌柯爾給出評價

聯合新聞網 / 綜合報導
睽違半年再與桑契斯(Gary Sanchez)搭檔，洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)給出好評。 歐新社
睽違半年再與桑契斯(Gary Sanchez)搭檔，洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)給出好評。 歐新社

洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)今(2)日面對老虎的熱身賽，主投1局被敲出3支安打失1分，完成熱身賽首秀，而這場比賽也是睽違半年柯爾與捕手桑契斯(Gary Sanchez)合作搭配，這位洋基王牌也對他給出評價。

上賽季前半段柯爾表現不穩，隨後洋基總教練布恩(Aaron Boone)也將柯爾最後7場先發交由二號捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）蹲捕，柯爾成績也逐漸回穩。

而今日也是柯爾睽違半年首度與桑契斯搭配，雖然僅投1局被敲出3安失掉1分，但柯爾賽後也對桑契斯讚譽有加，「他在一個很好的時機點叫出暫停，讓我能喘口氣。我認為我們今天配合很好，所以我很有信心投出我想要的球種，他也擋下不少球，所以我們今天有著良好的合作。」

而桑契斯也透過翻譯回應，「我們在春訓做了不少訓練，最重要的是我們想法一致、溝通無礙，我正在竭盡所能幫助他，我也需要他的幫忙。我們在去年便有了合作經驗，對我們來說都有一些好處。」

根據布恩透露，柯爾的下場比賽將由東岡凱爾來擔任捕手，未表明誰將是這位洋基王牌的開季主戰捕手。

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