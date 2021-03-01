MLB／76歲名人堂教頭不服輸 拉魯薩要球員練習贏球

大聯盟熱身賽開打第一天，白襪隊76歲名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）領軍對戰釀酒人隊，暌違3411天再度實戰，笑說：「站在休息區的感覺很熟悉。」

拉魯薩過去領軍33年，帶過白襪、運動家、紅襪隊，奪下2728勝高居史上第三，還差36勝獨居第二，拿過3座世界大賽冠軍、6座聯盟冠軍，相隔35年重返白襪執掌兵符，求勝心依然強烈。

白襪今天在主場2：7（只打6局）不敵釀酒人，拉魯薩雖然身經百戰，賽前向主審遞交球員名單時，還是有些緊張，他說：「必須練習贏球，熱身賽有30次機會，不能等到開幕戰才開始。」

拉魯薩領軍生涯1979年從白襪起步，待到1986年轉戰運動，1996年再到紅雀，直到2011年奪下世界大賽冠軍後，結束領軍任務，今年重出江湖回到老東家。

拉魯薩1979年初當教頭，大聯盟所有現役球員都還未出生，白襪球員對於這位傳奇人物充滿敬意，27歲明星游擊手安德森（Tim Anderson）表示，光看拉魯薩過去資歷就讓人敬畏，和他交談有激勵作用，球團找對人了。