MLB／柯拉重返紅襪領軍首戰 伊瓦迪飆出160公里火球

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）暌違16個月，今天對雙城之戰復出領軍，強力右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）登板先發，最快球速飆到99.5英里（160公里），他說：「柯拉歸隊讓人振奮，我真的很想他。」

柯拉因為任職太空人隊期間涉入偷暗號事件，引發極大爭議，就算2018年帶領紅襪奪下世界大賽冠軍，去年1月仍遭紅襪開除，但在11月又找他回鍋接掌兵符。

伊瓦迪表示，柯拉歸隊是好事，所有人都希望在休息區看到他。

大聯盟熱身賽今天全面開打，紅襪、雙城之戰吸引2154人進場觀戰，柯拉也成焦點，他說：「沒聽到雙城球迷的質問，也不會注意這些東西，待在休息區很開心，好好享受比賽就對了。」

伊瓦迪先發1.1局被揮出兩支安打，投出兩次三振，失兩分，紅襪終場6：7落敗。

伊瓦迪上次實戰是去年9月24日，春訓首戰爆發力十足，投38球有18顆直球，平均球速達97.9英里（157.5公里）；他表示，春訓期間感覺很好，從不擔心球速，最大重點還是投球節奏，必須好好調整才能掌控球路。