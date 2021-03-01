MLB／抗癌鬥士曼西尼歸隊 金鶯1705人觀戰宣布完售

大聯盟熱身賽今天開打，首日14場比賽開放部分球迷進場觀戰，金鶯隊在主場4：6不敵海盜隊，球團宣布現場湧進1705人「滿場」，抗癌鬥士曼西尼（Trey Mancini）重返前線，現場球迷起立向他致敬。

去年球季賽受到新冠肺炎疫情衝擊，整季被迫關門打，大聯盟官方今年有條件開放熱身賽觀戰人數，小熊隊主場3630人是所有球場最多，巨人隊1000人最少，金鶯、海盜之戰吸引1705人已經完售。

金鶯一壘手曼西尼生涯4年累積86支全壘打，長打火力夠水準，沒想到去年罹患結腸癌，經過開刀、化療後，身體逐漸恢復健康，今天熱身賽首戰復出，隊友、海盜球員、現場球迷都給他最大掌聲，歡迎這位英雄重新起步。

曼西尼復出首打席就揮出安打，踏上一壘壘包時，海盜二壘手岡蕯雷茲（Erik Gonzalez）特別上前致意，曼西尼說：「眼淚快掉下來了，快一年沒打球，想到往事格外珍惜這一切，這是意義重大的一天。」

洋基隊在主場迎戰藍鳥隊，吸引2637人觀戰，接近上限2800人，洋基重砲沃特（Luke Voit）表示，球迷回來看球，真的讓人很開心。