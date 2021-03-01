MLB／當年差點加盟義大犀牛 「D-Train」去道奇當特助

曾獲國聯新人王、勝投王的「D-Train」威利斯（Dontrelle Willis），在棒壇找到了新工作，道奇隊聘用他為球員發展部門特助，他打趣說：「特助這個職稱，聽起來滿酷的，雖然我不知道這到底代表什麼意思啦！」

威利斯2003年在馬林魚隊初升大聯盟，菜鳥球季就繳出14勝6敗、防禦率3.30，奪得國聯新人王，2005年再以22勝10敗、防禦率2.63拿下勝投王，但他的生涯也在之後急走下坡，傷勢纏身、飽受投球失憶症之苦，2009年曾因罹患焦慮症進入傷兵名單，2015年以33歲的年紀退休。

職棒生涯後期的威利斯，一度傳出有機會來台加盟義大犀牛隊，但最終因價碼談不攏而破局，球團還曾批評威利斯的經紀人漫天喊價、玩弄台灣棒球。

威利斯今天透過推特透露自己的新工作，他放上道奇35號球衣的照片，寫道：「感謝道奇給予的機會」，並補充提到，「特助這個職稱，聽起來滿酷的，雖然我不知道這到底代表什麼意思啦！」