MLB／4年2500萬美元 皇家與多茲爾達成延長合約

據美媒《CBS》與記者帕森（Jeff Passan）報導，多茲爾（Hunter Dozier）與皇家隊達成4年2500萬美元的延長合約。

Third baseman Hunter Dozier and the Kansas City Royals are in agreement on a four-year, $25 million contract extension that includes a fifth-year option for $10 million, sources tell ESPN. Deal buys out two potential free agent years for the 29-year-old and starts this season. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 28, 2021

帕森指出，這份合約買斷了未來3年的薪資仲裁與一年的自由球員權利，另外還有第5年的球隊選擇權，若選擇執行，多茲爾在2026年可領1000萬美元。

29歲的多茲爾去年由於在檢疫中呈陽性，缺席了2020縮水球季的前面幾場賽事，他在44場出賽繳出打擊三圍.228/.344/.392雖不理想，但他的本壘板紀律有顯著進步，14.5%的保送率是生涯最高。

往回看2019年162場的賽季，多茲爾能敲出26轟、84分打點，並且跑出聯盟最多的10支三壘安打，過去兩季，他的打擊三圍.267/.347/.492、平均以上的wRC+119表現不俗，他也是皇家隊在2013年的首輪（第8位）選秀。