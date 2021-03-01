MLB／老虎教頭對決洋基 舞弊醜聞恐遭紐媒砲轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
老虎今天在熱身賽擊敗費城人隊，明天將迎戰洋基。法新社
老虎今天在熱身賽擊敗費城人隊，明天將迎戰洋基。法新社

老虎隊在新任總教練辛區（AJ Hinch）領軍下，熱身賽首戰開紅盤，在佛州主場以10：2擊敗費城人隊，明天第二戰作客坦帕，這位一度身陷作弊醜聞的教頭很清楚，到時會有一堆紐約媒體無情發問，他已做好心理準備。

辛區曾任響尾蛇、太空人總教練7個球季，2017到19年帶領太空人打出美聯西區3連霸，17年奪下隊史首座世界大賽冠軍。

但太空人2017、18年陷入偷暗號風暴，辛區後來遭球團高層開除，也被大聯盟官方禁賽1年，今年獲聘成為老虎教頭。

洋基和不少球隊一樣，對太空人舞弊案忿忿不平，辛區當然很清楚，明天深入敵營，媒體砲火一定凶猛，他說：「我會再次清楚表達立場，這是個人生涯一部分，和老虎隊無關。」

大聯盟過去調查太空人這起醜聞時，辛區被認為沒有太直接關係，但他身為總教練，卻未制止作弊行為，因此遭到譴責。

辛區表示，上任老虎教頭時，也被問過太空人時期的醜聞，明天再被提問此事，仍會做出相同回應，除了道歉也要向前看，希望大家把焦點回到老虎。

老虎 大聯盟 費城人

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