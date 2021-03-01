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MLB／鄧愷威登板實戰投打 教練團再給好評

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

鄧愷威今年參與巨人隊的大聯盟春訓，他在昨天進行實戰投打練習，儘管控球狀態不在最佳，仍獲得好評，總教練凱普勒（Gabe Kapler）收到來自搭檔捕手貝利（Patrick Bailey）的回報，凱普勒表示，「他的出手動作流暢且穩定」。

鄧愷威今年驚奇進入巨人的非40人春訓受邀名單，先前教練團就曾解惑，是因他去年在台灣練投的影片回傳球團，內容讓教練團留下深刻印象，且2019年在1A繳出驚人數據。

「聖荷西信使報」記者克勞利（Kerry Crowley）表示，如果有一位新秀，讓他想更加了解他的過往資歷，那個人會是鄧愷威。

鄧愷威的旅美生涯從雙城隊展開，2019年透過交易來到巨人，該年在兩隊1A球隊合計拿下7勝0敗、防禦率1.58。

克勞利指出，身高6尺4吋、體重260磅的鄧愷威，身材高大，有機會成為一位耐投的先發投手，而過往數據顯示控球是他的最佳資產，他在昨天進行實戰投打練習，儘管並未展現他的最佳控球水準，但投球動作流暢、穩定。

報導中提到，22歲的鄧愷威還很年輕，今年從低階1A或高階1A開季的機率較高，但如果他能複製在2019年的成功賽季，或許不用等待太久，就能進入大聯盟教練團的視線中。

鄧愷威 巨人 大聯盟

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