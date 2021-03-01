MLB／張育成先發2打數繳白卷 競爭對手都打得更亮眼

大聯盟熱身賽今天開打，台將張育成首戰就排進印地安人隊先發打線，2打數無功而返，還包括一支雙殺打，印地安人靠最後3局大有斬獲，終場以5：1擊敗紅人。

張育成是目前唯一在大聯盟40人名單內的台將，相比同樣參與大聯盟春訓的雙城隊林子偉、巨人隊鄧愷威，想要擠進開季名單，少了一層阻礙，但印地安人內野競爭激烈，張育成仍得先在春訓拿出亮麗表現。

今天熱身賽程起跑，張育成擔任先發第5棒、二壘手，第2局擔任首位打者，敲出左外野飛球出局，第4局在弗里曼（Mike Freeman）先敲安打上壘後，張育成擊出二壘方向滾地球、形成雙殺。

印地安人5局大幅換將，張育成退場，單場2打數沒有安打，今年春訓首安要再等等。

內野競爭對手吉曼尼茲（Andrés Giménez）此役則扛先發游擊手、第7棒，2打數敲出2安打，包括第2局以三壘打幫助球隊先馳得點，替補二壘的艾瑞亞斯，也是2打數2安打，第6局的安打送回印地安人的致勝分。