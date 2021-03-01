MLB／體操美女變大聯盟球星操盤手 促成破紀錄天價合約

去季MLB賽揚獎得主崔佛包爾（Trevor Bauer）與道奇簽下一紙3年1.02億美元的合約。這宗交易之奇，不在於那九個位的巨額數字，卻是背後一手促成協議的5呎1吋28歲女子。

這個女生叫盧芭（Rachel Luba），一頭紅髮，身高只有5呎1吋，四肢肌肉卻比許多女孩都要健碩。她在堪稱「女性禁地」的棒球界推倒性別高牆，成為「異類」頂級球星包爾的經理人代表，更入選《福布斯》30位30歲以下精英榜，又開拓自己的指甲油品牌ORLY Nails，膽識、毅力、決心、頭腦、遠見，缺一不可。

故事要由大學年代說起。盧芭2010年升讀UCLA，同校的包爾當時在學校已屬風頭躉，是學校有史以來首個獲得「金釘鞋獎」的球員。盧芭則是體操校隊新星，雖未達至奧運水平，但她隸屬的第10級，是奧運以外美國最頂級的體操級別。

兩條平衡線突然交集，緣於盧芭被分配到的宿舍，住了不少棒球校隊成員，包括包爾，盧芭與這班雄糾糾的宿友日漸熟絡，加上加盟體操校隊一年後就因傷退隊，她對棒球的興趣開始燃起，甚至有瘋狂的想法：我可以成為球員的經理人嗎？

盧芭這樣想，因為她聽到不少棒球好友訴說經理人公司的不足，例如簽約後佣金袋袋平安，對球員卻愛理不理，或者經理人毫不理解球員所需，只顧自己利益。所以，當盧芭於2019年如願開設屬於自己的經理人公司Luba Sports，她一改傳統經理人以球員合約價值的特定百分比為佣金的模式，改為收取年費作為基本服務費，另根據工作時數收取「鐘錢」。

她說：「在傳統模式下，球員要繳付的佣金由2.4萬到2200萬不等，莫論經理人投入多少時間；但在我的公司，球員所繳付的一分一毫，皆能換取同等價值服務。」

MLB最強右投包爾（Trevor Bauer，右）向來特立獨行，他選擇盧芭（左）作為經理人，成為盧芭創業後第一個客人。（rachel.luba IG）

盧芭如今說來輕鬆，但她踏上這條經理人之路，一路走來卻非常艱難。還記得當初決意投身這個界別，她立即請教UCLA的棒球校友，得到的第一句意見是：「你是女性，這個界別不歡迎你。」

棒球界自古以來都是女性禁地，性別歧視至今仍然嚴重，盧芭對此大惑不解：「我自小就與三個兄弟成長，從來沒有因為性別問題而不准做什麼什麼，聽到這句話，我一頭霧水。」

加上她過去兩個十年都在體操館渡過，與棒球拉不上絲毫關係，這條路就更難走。於是，她先努力學習棒球的一切，包括繁瑣複雜的數據統計和科研理論，甚至走到訓練場地了解球隊如何訓練、以及教練員怎樣評估球員的天賦和表現，「一位可敬的導師告訴我，不像我的男性同伴，我一走進這個界別，就要努力向別人證明，我是行內人」。

此外，她花了3年從UCLA畢業後，立即到佩波戴恩大學（Pepperdine University）攻讀法律學位，她知道，法律知識將是她在棒球經理人界別中脫穎而出的殺手鐧。

的確，法律學位讓盧芭得到美國職棒大聯盟球員工會（Major League Baseball Players Association，MLBPA）薪資仲裁律師的工作機會，她參與超過25場聽證，見識到仲裁制度如何運作。「當時我代表球員參與資薪仲裁，見識到這圈子的美好和醜惡，知道什麼可行、什麼不可行。這些事令我明白，棒球經理人圈子是時候改革，而且有大量進步空間。」

2018年，她辭掉MLBPA的工作，考取MLB經理人資格，Luba Sport就於翌年10月誕生；盧芭因此成為史上最年輕的MLB經理人，也是唯一一個擁有自己公司的女經理人。

空有公司當然無用武之地，她必須簽下第一個球員，這時候她想到UCLA年代的校友包爾。要打動這個處事作風特立獨行、凡事講求科學數據的頂級球星，絕非易事，特別是包爾爸爸手執兒子的財政大權。

盧芭提出這套理念：「合約議價是門藝術，但『藝術性』愈來愈低。當球隊以科研數據評定球員表現，我認為這種科學理念值得球員經理人借鏡。還有，當球員簽定合約後，即使他立即離開經理人，經理人依然可將佣金袋袋平安，這就欠缺動機令經理人繼續幫助球員。」

她亦針對包爾對「品牌化」的需求，為他度身定制一套包裝方法，而非一味只顧合約金額。「包爾希望自己成為MLB最著名的國際品牌，這才是他的真正需要。我們着力向這方面發展，讓包爾看到品牌的遠見、建立品牌特色、聯繫適當的目標客戶群。」

盧芭這些理念正合包爾父子心意，在Luba Sport開張一個月後，包爾就從舊公司Wasserman Media Group過檔，成為盧芭第一個客人。

包爾這樣評價自己的新合作伙伴：「灌醉球隊老闆再簽約的年代已經遠去，但坊間的經理人仍然覺得，球員的新合約是過去表現的反映，而非新東家為球員未來的表現支薪，這種思維太落伍。」

經歷2020年的不一樣球季，包爾寫下1.73防禦率及100次三振的佳績，最終擊敗好友達比修，獲得國聯賽揚獎；盧芭的工作也開始忙碌，因為包爾在賽季後正式進入自由球員市場。

2月5日，包爾於個人Youtube頻道發布影片，宣布加盟力爭衛冕的道奇，3年1.02億美元的合約，平均年薪雖非史上最高，但首年4000萬美元、次年4500萬美元的年薪，令包爾成為歷來單季年薪最高的球員，而且頭兩年皆含「逃脫條款」，可以重新進入自由市場尋找新東家。

「包爾爭奪戰」是季後轉會市場最強戲碼，道奇、大都會、藍鳥等球隊皆渴望簽下這個最強右投，最終以道奇的天價合約完美落幕，盧芭也因此一戰成名。包爾這宗交易會否令盧芭的路變得平坦，答案相信是「不會」，但至少令她更深信，在「係人都知好落後」和「好多人不求上進」的棒球圈裏，女性可以佔一席位。

「作為女性，並非在棒球圈成長，但正正令我有與眾不同的視覺去看待人和事，不會被傳統束縛，有勇氣去質疑一切。我的人生因此變得困難，但總要有人願意改變世界。」

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文章授權轉載自《香港01》