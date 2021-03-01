自由球員市場倒吃甘蔗 終結者成最大贏家

大聯盟春訓熱身賽已在今天凌晨正式開打。先前遭詬病是「歹戲拖棚」的自由球員市場也算是告一段落。在將近三百名自由球員中最後「只剩下」四十多人還沒找到新東家。如果再扣掉已萌生退意的布朗（Ryan Braun）及乏人問津的老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、薩馬甲（Jeff Samardzija）、馬卡基斯（Nick Markakis）與坎普（Matt Kemp）等人，能找到新東家的自由球員比例已達到九成。雖說幾家歡樂幾家愁，除了不滿意各隊開價最後選擇回日本打球的田中將大外，目前也還有前雙城投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi，被預測是排名至少前二十，可簽到千萬年薪且是複數年合約的先發投手）、以接殺全壘打美技聞名，原被預估有年薪800到1000萬行情的前紅襪中外野手布萊德利（Jackie Bradley）等人還沒找到新東家。不過總的來說，整個市場的演變仍是有如倒吃甘蔗漸入佳境。

英卡納西恩生涯打出424轟、1261打點，今年38歲也不算多老，但目前是完全乏人問津，他想找個DH位置來拚500轟的夢想恐怕要破滅了。 歐新社資料照片

除了量的提昇，在質的方面球員們也有不錯的斬獲。不但包爾（Trevor Bauer，3年1.02億美元）、史布林格（George Springer，6年1.5億）及瑞爾穆托（J.T. Realmuto，5年1.16億）等最大咖以及多數一線球星都簽下符合身價的大約，其他「次級品」像是前洋基老投手哈普（J.A Happ，1年800萬）有不少也都拿到超乎預期的價碼。甚至連去年整季未出賽，前年防禦率還高達5.19的阿契爾（Chris Archer）都能拿到一張年薪650萬的合約，與老東家光芒再續前緣。只能說一向慧眼獨具的光芒高層真的是「佛心來著」。

包爾(右)拿下自由球員市場中平均最高的3400萬美元年薪，快樂地穿上道奇球衣迎接春訓。 美聯社

不過最終整個自由球員市場上的最大贏家其實出乎大家意料之外，落在一開始幾乎無人特別在意的的終結者身上。首屈一指的無疑是前年季中才轉任終結者的漢崔克斯（Liam Hendriks）。雖說漢崔克斯最近兩年救援成功39次、防禦率只有1.79的成績相當驚人。但他畢竟已年滿32，去年年薪也不過530萬。不論是薪資專家或一般球迷都只預測他的新約頂多在3年3000到3600萬之間。但把漢崔克斯視為奪冠最後一塊拼圖的白襪卻不惜開出硬是比行情高出1.5倍的3年5400萬天價簽下這位滑球高手。雖說實際合約內容其實是3年3900萬外加一個1500萬的選擇權，但即便三年後白襪決定不執行這個選擇權，1500萬都必須照付——只不過是分十年。無論如何，這個奇葩合約都讓漢崔克斯一舉成為現役最高薪的終結者。

由於漢崔克斯被白襪買走，一向不喜歡在終結者身上花大錢的運動家不得不破例上市場採買。就在一番東挑西揀之後，他們才在春訓開訓前簽下前紅雀終結者羅森索（Trevor Rosenthal）。不過如今羅森索早已不是當年那個在紅雀連續兩年救援四十場以上的年輕火球投手，在2017年動完韌帶重建手術後，羅森索已經換過五個東家，還曾經一球未投就被洋基釋出。但去年轉到教士後連續9場出賽投10局無失分狂飆17次三振只保送1人的表現讓運動家高層決定在他身上賭一把。運動家下的賭注同樣不小——他的1年1100萬合約雖不比事前預測的兩年1300至1400萬總價高，但只投一季就能拿到接近兩季的價碼，不能不說是羅森索與他經紀人的一大勝利。

羅森索在2019年傷癒復出後，22場出賽的防禦率高達13.50，想不到他去年球季還能繳出11次救援成功、防禦率1.90的好成績，更想不到的是運動家竟然願意給他1年1100萬美元的合約！ 歐新社資料照片

另一個值得一提的終結者是去年剛拿下救援王的漢德（Brad Hand）。就在漢德與國民簽下1年1050萬新約不到三個月前，他的老東家印地安人才剛把他丟到棄權名單（waivers）任君挑選。換句話說當時其他29隊只要願意承接印人與漢德原有的1000萬選擇權——還比國民開的價碼少了50萬——不用付出任何其他代價就可撿到這個救援王。結果就在所有球隊都蓋牌喊PASS的三個月後，漢德又收到一張更高價的合約。當然這段峰迴路轉的過程與各隊球員布局有關，但最終既可笑納印地安人100萬買斷金（buyout），又找到國民這個新東家的漢德都無疑是個大贏家。

除此之外，還有前年還在運動家擔任終結者，表現下滑被漢崔克斯取代後轉戰道奇改當布局投手，如今又獲得兩年1750萬續約的崔能（Blake Treinen），以及前雙城布局投手梅伊（Trevor May）轉投大都會不但獲得大幅加薪（從去年221萬跳升到兩年1550萬，高於市場預估的兩年1000至1400萬），而且一旦大都會原來的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）又像前年一樣大走鐘就將順勢上位。同時最近兩季都曾代班終結者的大鬍子投手布萊德利（Archie Bradley）在出人意料地被紅人拋棄後，也順利找到新東家費城人（1年600萬），並成為新一季終結者有力候選人。就連去年底跑去開韌帶重建手術，預計要到明年才能上場的前藍鳥終結者賈爾斯（Ken Giles），都能莫名其妙地從水手那裡矇到一張兩年700萬的合約。看到這裡真不禁要問：到底是這些終結者的經紀人太厲害，還是水手GM的腦袋有問題？

賈爾斯去年只投3.2局就報銷，開完刀後預計還要一年休息與復健，但水手竟然願意與這位29歲的投手簽兩年合約！ 歐新社資料照片

當然，不是所有終結者都能順心如意。在漢崔克斯、羅森索喜孜孜簽下大約的背後，也有像原白襪終結者克拉梅（Alex Colome）這樣去年年薪破千萬，今年大幅縮水成一半不到的「舊人哭」的例子。但總歸來看，今年市場上的終結者仍是以「新人笑」居多。無論如何，這群一向被數據派認為身價嚴重高估，但在最重數據的夢幻棒球（fantasy baseball）中卻又受到高度重視的終結者，都是今年冬天漫長金錢遊戲的最大贏家。