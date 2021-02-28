MLB／洋基353天沒有球迷 勒梅休：去年腎上腺素消失

大聯盟熱身賽明天開打，洋基隊將在坦帕主場迎戰藍鳥隊，經過353天的等待，球迷即將重返球場，洋基教練、球員都很期待聽到久違的加油聲，明星內野手勒梅休（DJ LeMahieu）說：「真的非常歡迎他們回來，希望新球季還會有更多人進場。」

洋基去年打了60場球季賽、7場季後賽，都是關門比賽的狀態，最近一場有觀眾的比賽，已是去年3月13日對國民隊熱身賽，還是在對方主場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，休季期間看了大學、NFL美式足球賽，就算進場觀眾人數受限，但有球迷在場，感覺就是不一樣。

洋基春訓主場明天將有2800人進場觀戰，布恩說：「球迷能創造不同氣氛，這種環境對球員很讚。」

去年在完全沒有球迷的球場出賽，一天到晚只能聽人造加油聲，勒梅休表示，非常開心又有球迷，這種感覺讓人很興奮，去年球季「腎上腺素都不見了」。