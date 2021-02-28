聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／Tzu Wei Lin怎麼念？林子偉親自來示範
台將林子偉本季轉戰雙城隊，延續旅美生涯，力拚擠進雙城開季名單，為了向美國球迷一解他的名字念法，雙城隊公關摩斯（Dustin Morse）貼出影片，由他來親自示範「Tzu Wei Lin」的正確念法。
本季共有3名台將參與大聯盟春訓，其中之一正是林子偉，旅美生涯前9年都在紅襪隊度過，今年是他在雙城的第1季，期待用表現讓明尼蘇達球迷認識他。
摩斯透過推特貼出多名選手的影片，由他們本人來示範名字正確念法，林子偉也在其中，他在影片中表示，「My name is Tzu-Wei Lin, Tzu-Wei Lin」。
林子偉生涯共有4季、101場大聯盟出賽，合計218打席繳出打擊率2成23，曾在2018年敲出1發全壘打，他以「超級工具人」的身分尋求卡位大聯盟一席之地，去年還累積蹲捕、投球經驗，大聯盟生涯只差一壘就是「守位大滿貫」。
The proper way to pronounce Tzu-Wei Lin #MNTwins pic.twitter.com/06oLOexn1i— Dustin Morse (@morsecode) February 25, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言