MLB／Q版球員照實在太可愛！ 白襪球星喊要當下一個

在IG發布大聯盟一系列具創意性Q板娃娃的IG帳號《MLBmini》，近日受到許多球迷討論回響，熱烈程度也讓芝加哥白襪王牌投手吉歐利托(Lucas Giolito)特地私訊該粉專，「下一個該換我了！」

該粉專的主人名叫帕克(Hayden Parker)，是內布拉斯加大學的大四學生，曾為該校棒球隊投手的他因接受心臟手術後而暫緩球隊事務，而擅長《Photoshop》等製圖軟體的帕克也在閒暇之餘成立了粉專，裡面皆為大聯盟球星被後製為Q版造型，與大聯盟實際照片融合在一起，而粉專成立不到兩個月的時間，觀看總次數達到250萬，更是吸引了多達2萬的追蹤者，而吉歐利托也是其中一員。

收到吉歐利托私訊後，帕克表示，「我就像進到糖果店的孩子一樣興奮，一個21歲的無名小卒竟然收到大聯盟球星的訊息，這也讓我的隊友時常問我，『還有哪位球星給你發訊息阿？』，老天，這太瘋狂了！」

隨後帕克也答應吉歐利托請求，為這位白襪王牌製作Q版造型人物，而內容正是去年吉歐利托在去年完成無安打的經典時刻，而吉歐利托隨後也回應，「我只是在IG看到這些有趣的照片，其他球員也會分享，我真的覺得這是很酷的玩意兒，我也想擁有一個屬於自己的作品。」