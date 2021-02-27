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MLB／卡布雷拉叩關3千安5百轟 不服老仍想站一壘守位
老虎主砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）近年來飽受年紀及傷勢影響，身手不如以往，而對於即將完成指標性的3000安及500轟，38歲的卡布雷拉認為他能在本賽季將這兩項紀錄一網打盡。
卡布雷拉僅差134支安打便能完成3000安，而500轟也只有13支的差距，對此卡布雷拉接受訪問時表示，「我希望今年能完成這兩項紀錄，這也是我的目標。目前我感到非常舒適，休賽季也適度放鬆身心靈，並依舊努力地訓練。」
歷史上僅有6位球員能完成3000安及500轟的壯舉，包含漢克阿倫（Hank Aaron）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、普荷斯（Albert Pujols）、梅斯（Willie Mays）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）以及墨瑞（Eddie Murray）。
在重建的老虎陣容中，卡布雷拉預計將繼續扛起球隊中心打線，而在守備方面，總教練辛區(A.J. Hinch)對卡布雷拉擔綱一壘守位保持樂觀態度，「他想站一壘，這也與我的計畫相符，我認為他仍然有機會成為全方位的球員，而不是只能在DH做出貢獻。」
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