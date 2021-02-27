MLB／重組當年皇家鐵牛棚3缺1 赫雷拉宣布退役

兩度入選全明星、曾幫助皇家奪下世界大賽冠軍的牛棚好手赫雷拉（Kelvin Herrera）今(27)日透過推特宣布高掛球鞋，赫雷拉在大聯盟10年職業生涯繳出平均防禦率3.21、510次三振及61次救援成功。

現年31歲的赫雷拉於推特上寫道，「我要感謝每一個參與我職業生涯的人，我從皇家隊起步，他們相信這個來自多明尼加的孩子，給了他一個證明自己的機會，讓他的生活變得更有意義。從皇家老闆、高層、工作人員、隊友及最重要的球迷，我會報答你們這份情。」

赫雷拉也感謝國民與白襪願意展開雙臂歡迎他，也表示未來將專注於家庭，寫下人生新的篇章。

赫雷拉效力皇家8個賽季，最為人津津樂道的便是於2014-15球季，與戴維斯(Wade Davis)、霍蘭德(Greg Holland)合稱牛棚三本柱，三人當年皆出賽超過65場，防禦率不到1.50，當時有球迷戲稱，皇家若帶著領先進入第7局，比賽就等同於結束了，而在季後賽上赫雷拉依舊神勇，最終也順利幫助皇家奪下世界大賽冠軍。

2018年被交易至國民後，赫雷拉受到附蹠關節傷勢，身手不復當年，即使在自由市場獲得白襪賞識，但狀況持續低迷，去年縮水賽季赫雷拉代表白襪登板2場，但防禦率卻高達15.43，季中就慘遭釋出，而直至今日赫雷拉仍然未能尋獲一紙合約，便黯然宣布退休。

赫雷拉是當年的皇家三本柱中年紀最小，卻率先宣布退休，而有趣的是，霍蘭德及戴維斯在這個休賽季先後回歸老東家皇家，在赫雷拉高掛釘鞋下也無緣重溫當年的經典時刻。