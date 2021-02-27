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MLB／被洋基總管批體態發福 托瑞斯回應了

聯合新聞網 / 綜合報導
托瑞斯（Gleyber Torres）上賽季表現不甚理想，遭凱許曼（Brian Cashman）批身材走樣所致。 路透社
托瑞斯（Gleyber Torres）上賽季表現不甚理想，遭凱許曼（Brian Cashman）批身材走樣所致。 路透社

上賽季洋基主戰游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）表現不甚理想，球隊總管凱許曼（Brian Cashman）卻公然批評子弟兵身材走樣，才讓他在去年賽季打得如此掙扎，對此托瑞斯也於今(27)日做出回應。

去年休賽季凱許曼談論到托瑞斯狀況時，表示這位游擊新星因無法好好控制體態，才讓他的成績大幅度的衰退，「上賽季例行賽延遲開打後，我們花了一點時間在他身上做出調整，最後在剩餘20場比賽及季後賽上，才看到我們所認識的托瑞斯。」

而托瑞斯今接受媒體訪問表示，自己還沒有和凱許曼討論這個問題，且也認為根本不需要花時間去解決，「過去的事就讓他過去吧，我無法控制人們說什麼。」

而對於上賽季荒腔走板的表現，托瑞斯表示他的擊球狀況確實不佳，也將原因歸咎於縮水賽季，「因為疫情及傷勢，我在賽季前半段表現不好，而當我傷癒回歸後，我感覺非常好。」

洋基與托瑞斯簽下1年400萬美元合約以避免薪資仲裁，他也提到目前仍未與洋基討論過續約問題，「我只想繼續發揮我的球技，並嘗試變得更好，我認為我有機會獲得大約，我們等著看吧！」

洋基

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