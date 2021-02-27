MLB／馬恰多「升級」 動雷射手術拚打擊再進化

教士隊今冬大動作補強，搶下達比修有、史奈爾（Blake Snell）等好手，爭冠的企圖心強烈，就連馬恰多（Manny Machado）都悄悄在季外「升級」，進行近視雷射手術。

馬恰多在2019年以10年3億美元的價碼投奔教士，當時締造隊史最大合約，但這項紀錄已在日前被打破，教士與游擊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）綁定一紙14年3.4億美元合約。

馬恰多大方送上祝賀，「他是個聰明的孩子，他理解比賽、理解所有事情，所以他能獲得這紙合約，我只告訴他繼續打好比賽、繼續做你自己。」

教士的補強動作不只這一筆，先前陸續「盤」來達比修有、史奈爾、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），厚植先發輪值，都讓馬恰多感受到球隊爭冠的決心。

「普瑞勒（A.J. Preller，教士總經理）在過去就展現過了，他在去年交易了10到15個球員，他想要贏球，他也熟悉這支球隊， 他一心希望這支球隊更好。」馬恰多表示，「我們有機會一起在這支球隊創造一些特別的事。」

值得注意的是，馬恰多去年打擊率3成04，生涯首度單季打擊率站上3成大關，外帶16轟、47分打點，在國聯年度MVP票選上排名第3，但考慮到有時在夜間比賽感覺看不清楚來球，決定在季外進行雷射手術。

被問到為何選在生涯最佳球季後動刀，馬恰多笑說，「說不定這能讓我把球看得更清楚，繳出打擊率3成20、3成30啊！」