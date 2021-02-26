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MLB／100種受傷的方法！老虎狀元郎開罐頭劃傷手指

聯合新聞網 / 綜合報導
老虎選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）因打開罐頭而劃傷右手食指，預計將缺席部分春訓比賽。 美聯社。
老虎選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）因打開罐頭而劃傷右手食指，預計將缺席部分春訓比賽。 美聯社。

根據底特律當地媒體消息，老虎去年選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）因手指傷勢，將無法參加球隊在佛州的前幾場春訓比賽。

《底特律自由報》指出，托克森是在自家廚房料理時，為了要打開罐頭卻讓右手食指被割傷，隨後也在醫院進行縫合，而老虎總教練辛區（A.J. Hinch）在接受採訪時也表示托克森的傷勢是非常輕微的，「他只是在右手食指上有一個小傷口，依然可以做些簡單訓練，但在這幾天內他不會進行打擊或是投球訓練。」

畢業於亞利桑那州大的托克森年僅21歲，去年因小聯盟取消賽季，托克森未能在職業賽場展開首場比賽，但打擊實力仍被球團所看好，今年托克森也受邀參加大聯盟春訓。

對於這場意外，辛區也不忘嘲諷托克森一番，「也許他未來需要學習的一門課是開罐頭。」

底特律

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