MLB／190公分女兒轉戰職業排球 巨怪強森籲做好這一點

名人堂球星「巨怪」強森(Randy Johnson)大聯盟榮耀無數，職業生涯一共長達22年，人們也寄望強森優秀的運動基因能夠傳承下來，而巨怪190公分高的女兒薇洛（Willow Johnson）正是做到這一點！近日薇洛宣布將轉戰美國本土職業排球聯盟，將追尋老爸腳步成為聯盟中炙手可熱的球星。

根據《紐約時報》報導，22歲的薇洛在奧勒岡大學是家喻戶曉的明星球員，但去年畢業後美國仍未有女子排球職業聯賽，也迫使薇洛前往土耳其尋求打球機會。

但要在國外生活，首先得面臨正是文化衝擊，從語言、食物到生活方面都要適應，薇洛表示儘管土耳其聯賽賽季9月才會開打，但卻得在6月就開始進行為期2個月的季前賽，生活上除了排球還是排球，種種壓力下也讓薇洛決定離開土耳其。

回到美國的薇洛隨後接到好消息，從去年開始規劃的美國第一個女排聯賽將在本月正式開打，薇洛也確定將投入該聯盟，成為44位頂尖球員當中的其中1位。

而薇洛與老爸強森擁有驚人相似之處，除了同樣為高大威猛的運動員外，且兩人都以強而有力的左臂為招牌特色，且在比賽中時常能展現霸氣的一面，「你們都相當清楚我爸在場上有多麼駭人了吧？我看了很多他在三振後指著對方怒吼的影片，我也會這麼做，這不是刻意的，而是到了場上，除了展現氣勢外，我認為什麼事情都不是很重要了。」

巨怪強森表示，儘管他從來沒有打過排球，所以他無法在技術面上給女兒建議，但透露自己能投到46歲才退休，若是無法保持健康及耐戰度，這是無法實現的，「他靠著左肩立下汗馬功勞，跟我一樣，所以一定要好好照顧它。」