MLB／自爆曾收加盟大都會簡訊 布萊恩感激小熊總管說真話

近年來飽受交易傳聞之苦的小熊明星三壘手布萊恩(Kris Bryant)，自曝曾經收到來自康乃狄克州的簡訊，內容寫道：「歡迎來到大都會。」，布萊恩隨後也急忙向經紀人及小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）求證。

布萊恩與經紀人波拉斯（Scott Boras）及霍耶爾交談後，被告知沒有任何關於他的交易發生，而2月初曾經傳出大都會與小熊討論交易事宜，布萊恩表示這封簡訊正是在當時發出的。

近幾年布萊恩對交易流言並不陌生，今年休賽季更是常與藍鳥、勇士、國民及大都會等隊連結在一起，但布萊恩坦言自從去年霍耶爾接任小熊總管以來，面對這些交易傳聞著實讓他安心許多：「老實說，我很感激他，在休賽季中我從來未有過充滿信任以及安全感的對話，我很感謝他能遵循公開透明的交易。」

事實上，霍耶爾上任時曾表達希望促進與球員的公開對話，而基於坦誠和信任，布萊恩並不意外自己仍在小熊陣容中，「他會讓我知道發生什麼事，我可以問他什麼是真的，什麼是假的，而這些傳聞也不怎麼困擾著我了。」

「當報導認為你將會被交易到哪一隊，最終卻什麼事也沒有發生，我就很難再相信任何事情了，但霍耶爾會告訴我是不是真的，這讓我感覺非常好。我是來幫助小熊贏球的，做我過去6年來一直在做的事。」