MLB／波士頓當地疫情確診率下降 紅襪開幕戰觀眾有望入場

隨著美國麻州當地新冠病毒感染率持續下降,州長貝克(Charlie Baker)也在今(26)日正式宣布,若麻州疫情控制得宜,將在下個月重新開放各大型場所,包括芬威公園(Fenway Park)以及TD花園(TD Garden)。

貝克宣布將在3月22日開放5000人以上的大型場所,允許容量為場所的12%民眾入場,也意味著波士頓職業球隊有望將在下個月陸續開放球迷進場觀賽,貝克也提到各球隊須向州政府說明將採取何種防疫措施,並繳交安全防疫計畫。

See you at Fenway!