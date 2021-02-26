MLB／波士頓當地疫情確診率下降 紅襪開幕戰觀眾有望入場

隨著美國麻州當地新冠病毒感染率持續下降，州長貝克(Charlie Baker)也在今(26)日正式宣布，若麻州疫情控制得宜，將在下個月重新開放各大型場所，包括芬威公園(Fenway Park)以及TD花園(TD Garden)。

貝克宣布將在3月22日開放5000人以上的大型場所，允許容量為場所的12%民眾入場，也意味著波士頓職業球隊有望將在下個月陸續開放球迷進場觀賽，貝克也提到各球隊須向州政府說明將採取何種防疫措施，並繳交安全防疫計畫。

See you at Fenway! — Red Sox (@RedSox) February 25, 2021

紅襪官方發出聲明表示，將在未來幾周內公布有關安全及防疫相關協定，而預定開放12%的席次，則是以季票擁有者優先入場，球團也預計將在4月1日的開幕戰中開放球迷入場。

而TD花園的首場觀眾入場比賽是由3月23日的NHL(國家冰球聯盟)棕熊隊展開序幕，其次為NBA賽爾提克在3月29日的比賽，TD花園球場發言人表示，現場觀眾除了進食以及飲水外，其餘時間必須戴上口罩，門票也以電子票證方式，以2人及4人席次來售出，也將採取6英呎的社交距離。