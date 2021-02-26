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MLB／稱國聯東區是最好分區 哈波相信新總裁會大幹一場

聯合新聞網 / 綜合報導
哈波(Bryce Harper)認為，國聯東區球隊皆具主宰力，費城人欲終結季後賽乾旱得先跨過其他4支球隊。 美聯社
哈波(Bryce Harper)認為，國聯東區球隊皆具主宰力，費城人欲終結季後賽乾旱得先跨過其他4支球隊。 美聯社

已經連續9個賽季未能闖進季後賽的費城人，是目前僅次於水手(連19年)的最長季後賽乾旱期，而費城人明星外野手哈波(Bryce Harper)認為，球隊若想終結這項不名譽的記錄，必須得跨過同為國聯東區其他4支球隊的高牆。

哈波今(26)日在視訊會議時表示，「我認為國東是棒球界最好的分區，這是毫無疑問的，我們這5支球隊充滿天賦，我認為這是最具主宰力的一個分區。」

上賽季費城人以28勝32負，排名國聯東區第3位，依舊無緣季後賽，而哈波也透露曾經對於球隊未來規劃感到迷惘，直到聘請唐布洛斯基（David Dombrowski）為新任總裁時，哈波認為這將是費城人重返榮耀的第一步，「當他進入費城人體系後，就像是準備要大幹一場，你不會在擺爛的時候引進唐布洛斯基，我認為他在休賽季的補強做得非常好，即使將展開春訓，他可能還沒有完成他的補強計畫。」

哈波也認為，費城人重新簽回瑞爾穆托(J.T. Realmuto)以及改善頹靡不振的牛棚是重要舉動，但仍需擊敗同樣進行重大補強的大都會以及國東衛冕冠軍勇士，才能確保終結季後賽乾旱期，「我非常討厭回家過萬聖節，這個城市需要季後賽，費城絕對值得擁有它，每個球迷都知道過去幾年球隊所面臨的窘境，我們非常期待新球季的到來。」

「我只想贏下比賽，做為一個組織的成員，我們要努力達成這一點，團隊的成功絕對在個人的成績之上。我非常熱愛季後賽的棒球，我喜歡它的氛圍，季後賽總是很有趣，球迷們是如此渴望它。」

東區 萬聖節

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