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MLB／不在乎先發、後援 梁玹種：目標就是在大聯盟投球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
即將滿33歲的韓籍左投梁玹種，本季以小聯盟合約加盟德州遊騎兵隊，今天首度進牛棚練投。 聯合報系資料照
即將滿33歲的韓籍左投梁玹種，本季以小聯盟合約加盟德州遊騎兵隊，今天首度進牛棚練投。 聯合報系資料照

即將滿33歲的韓籍左投梁玹種，本季以小聯盟合約加盟德州遊騎兵隊，今天首度進牛棚練投，談到他的賽季目標，他堅定表示，「我不在乎是自己是先發或後援，我的目標是在大聯盟投球。」

梁玹種捨棄老東家起亞虎隊開出的4年合約，寧可接受遊騎兵的小聯盟合約，決心赴美圓夢，今天他在春訓首度進牛棚練投，共用32球，加速適應比賽用球。

梁玹種今天接受美國媒體視訊訪問，談到挑戰大聯盟的決心，他說：「我不曾想過回到韓國，這是我的最後機會，而我決心要好好把握，我很高興我現在穿著遊騎兵球衣，我會竭盡全力，讓自己不為這個選擇感到後悔。」

預想有一天踏上大聯盟投手丘的心情，梁玹種說：「我想一定會很興奮吧！但我現在必須專注在此刻、而非未來。」

遊騎兵對於韓籍球員並不陌生，秋信守曾在這裡效力7年；現在輪到梁玹種披上遊騎兵球衣，他透露，確定簽約後曾與秋信守聊過，他也給了自己一些建議，至於自己能給將在韓職打球的秋信守什麼建議？他笑說，實在沒立場為一位有16年大聯盟資歷的球員提供建議。

梁玹種表示，「我想南韓球迷會敞開雙臂歡迎他，韓職球隊去年因為疫情經歷艱難的一年，我希望秋信守能為南韓棒球帶來正面影響，也希望他能保持健康，打出精彩的一季。」

遊騎兵 大聯盟 秋信守

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