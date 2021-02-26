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MLB／曾被洋基告知非首要補強目標 賈納耐心得到回報

聯合新聞網 / 綜合報導
從小老弟蛻變球隊領袖，新賽季賈納（Brett Gardner）將扮演球隊導師，帶領新人成長。 美聯社。
從小老弟蛻變球隊領袖，新賽季賈納（Brett Gardner）將扮演球隊導師，帶領新人成長。 美聯社。

日前洋基正式宣布以1年合約附帶2022年球團與球員雙選擇權，簽回外野老將賈納（Brett Gardner），這位效力條紋軍13年的功臣透露，雖然休賽季曾被告知不是洋基首要補強目標，但他很高興能正式回歸。

當被問及在自由市場的經歷時，賈納回應，「雖然花了很長的時間才重回洋基，但我一直對他們充滿期望，我從不諱言想在洋基完成職業生涯，很高興事情正按照原定計畫執行。」

「我從一開始就被要求要有耐心，顯然我做到了，很高興能夠回歸洋基，也很開心能夠參與球隊的春訓。」

賈納在2005年選秀會於第三輪被洋基選進，並於2008年首度登上大聯盟，一共為洋基出賽1548場，在2015年首度入選全明星賽，也曾經奪下金手套，職業生涯13年皆是披上條紋衣作戰。

賈納將進入職業生涯第14個賽季，他也希望繼續擔任球隊領袖，也透露期待看到佛雷瑟（Clint Frazier）成長，「當我年輕的時候，不得不與卡布雷拉（Melky Cabrera）、戴蒙（Johnny Damon）、史威瑟（Nick Swisher）及阿布瑞尤(Bobby Abreu)競爭外野位置，我現在也來到這個年紀，我也會不惜代價幫助佛雷瑟等人成長茁壯，同時迎接自己能夠表現的機會。」

「我絕對了解球隊未來藍圖，也知道重回洋基後需要扮演什麼角色，我已經敞開心胸迎接新賽季，無論球團要我做什麼，我都會做好準備。」

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