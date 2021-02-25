MLB／又有人中標 紅雀左投米勒春訓前就確診

先前傳出因個人因素將於春訓遲到的紅雀隊牛棚左投米勒（Andrew Miller），據《STLtoday》記者哈摩（Rick Hummel）撰文報導，原以為是因米勒祖母過世，後來發現是因新冠肺炎檢驗為陽性而進行隔離。

日前大聯盟公布本週確診名單，其中包括新科美聯塞揚投手畢柏（Shane Bieber）、新科MVP阿布瑞尤（Jose Abreu）等大名都意外染疫，而今天又傳出紅雀左投米勒早在春訓以前就中標。

事實上，米勒早在春訓投捕報到前10天就已驗出陽性，在自家隔離1個多星期，也因此不在大聯盟上周公佈的13人確診名單，他本人表示自己非常幸運，染疫只呈現輕微症狀，稍微失去嗅覺，且家人都沒有被傳染，與他接觸的朋友也不多，目前看來都很平安，並表示已在春訓遲到的自己需要儘快跟上隊友的節奏。