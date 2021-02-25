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MLB／小葛雷諾休賽季狂甩19公斤 春訓自認更靈活了

聯合新聞網 / 綜合報導
去年（2020年）賽季的小葛雷諾身材荒腔走板，成績也深受其害，修賽季期間他就減了19公斤力圖振作。 截圖自籃網官方推特
去年（2020年）賽季的小葛雷諾身材荒腔走板，成績也深受其害，修賽季期間他就減了19公斤力圖振作。 截圖自籃網官方推特

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在去年（2020年）春訓時放飛自我，身材失控外也打出不如預期的賽季，他在今（25日）日受訪，肉眼可見他瘦身有成，據稱已甩肉42磅（約19公斤），並表示現在的身材在跑、打、守各方面都更加進步。

據《ESPN》報導，小葛雷諾受訪時表示，「我過去幾年在春訓時都身材失控，某天在家鄉多明尼加時突然靈光一閃，決定要在今年努力瘦身、維持身材，而我也做到了，因為我專注在準備好自己、幫助球隊取得勝利。」

更精實的小葛雷諾透露現在的自己感覺更強壯也更敏捷了，「我注重了腿部的訓練，過去自己無法接太多的滾地球，但現在不一樣了，我感覺反應更快，不論是跑壘或防守，現在有更多的體力去接這些滾地球，接個50到60顆也不成問題。」

總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也稱讚小葛雷諾做的改變，「他達到了自己的目標，有個很棒的休賽季，他做的努力很有價值，看起來也非常好。」

小葛雷諾在3月將滿22歲，在2019的新秀賽季敲出打擊率.272、15發全壘打跟69分打點，但2020因疫情延遲至夏季，小葛雷諾的身材也隨之失控，導致縮水賽季的表現差強人意，季後他也透過多明尼加當地報紙向隊友道歉，「過去幾年我沒有好好控制自己的身材，我沒有讓自己準備好。」被身材拖累的防守效率也被迫使教練團將他從三壘移防一壘。

蒙托亞也透露：「預計新賽季一壘手還是由小葛雷諾擔任，畢吉歐（Cavan Biggio）守三壘，但如果面對的是強力左投，我會考慮讓畢吉歐休息，給小葛雷諾擔綱三壘手，我告訴他在一壘拿下金手套後就會把他移回三壘，就看看結果如何吧。」

多明尼加 疫情 都更

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