MLB／洋基「家暴仔」杰曼道歉了 盼獲隊友原諒重返球隊

紐約洋基隊投手杰曼（Domingo German）在今（25日）為他因家暴引發的一連串事件，向大眾公開道歉，他也先在昨日向全隊懺悔，為贖罪邁出重要的一步。

據《ESPN》報導，杰曼在家暴事件後首次透過影片影片受訪：「在回答問題之前，我想藉此機會向史坦柏瑞納家族（Steinbrenner，洋基隊老闆家庭）、我的隊友、球團和所有愛我的人道歉，我做了很多不值得驕傲的錯誤。」

而在公開記者會前，杰曼已在洋基隊第一個春訓日向全體隊友懺悔，總教練布恩（Aaron Boone）透露這場會議持續了約半個小時，表示杰曼非常誠心，也為重返球隊邁出重要一步。

一壘手沃特（Luke Voit）就替杰曼認錯感到欣慰，也告誡他還得花點功夫修復與隊友的關係，「很明顯地，他還是個朋友，所以我們會陪著他。」、「但我們不會寬恕他過去犯下的錯，他搞砸了，而且很多隊友已經改變了對他的看法」。

「但我相信應該給這傢伙第二次機會，我希望他能對家庭做出更好的選擇，我很欣慰他昨天能坦誠地向隊友及全體球團道歉，他的行為舉止需要更像個大人，我認為他在這次事件後總算走在正確的道路上。」他補充說道。

明星外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）則認為這是杰曼重拾球隊對他信賴的第一步，「他了解自己鑄下了大錯，所以現在的問題是，你該怎麼面對自己犯下的錯誤？所以他試著改進自己、改進與隊友的關係，我們該做的事就是給他機會。」

史丹頓說：「一旦你站在整支球隊面前，坦承自己的感受和希望事件的發展，沉默會帶來重大的改變，向前走吧，我們都在這，這就是一支隊伍的意義，我們的職責就是給邁向正確道路的人第二次機會。」

杰曼在2019賽季奪下美聯最多的18勝、防禦率4.03，他在當年涉嫌捲入家暴案而遭到聯盟介入調查，也缺席了例行賽最後一場先發與洋基季後的9場比賽，聯盟在去年1月2日裁定杰曼將禁賽81場，而在2020賽季結束後的今天，還剩63場禁賽。

杰曼受訪時表示：「我能夠向隊友坦承，唯一能讓人接受的方式就是向他們當面道歉，陣中仍有很多穿著條紋衣的年輕人，我想讓他們了解，即使是重大的傷痕也可以透過正當的行為措施化解。」

此外杰曼透露自己在向隊友公開道歉時其實非常緊張，但他感受到其實大家都還支持著他，並相信他的道歉是真誠的，「我渴求他們的原諒，我認為這是爭取信任的最好方式，並且重新迎接我。」

杰曼因在個人Instagram的一連串發文引起風波，先是在2020年7月寫下，「我要離開棒球了，謝謝大家。」、「我相信我已在洋基球場寫下屬於我自己的故事，如果我選擇不再回來，我會以過去11年生涯所付出的努力而感到驕傲。」讓隊友和教練團一頭霧水，日前又出怪聲，用西文寫道：「一切都結束了。」隨後刪除了該文，改以：「我準備好了。」發布。

杰曼預計將競爭洋基隊最後一個先發輪值空缺，總教練布恩表示：「他已經贏得再次加入這支球隊的機會，，成為球隊的一員。現在他必須在日常中證明，我們當然會竭盡全力支持他，並幫助他成為最好的自己。」