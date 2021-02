MLB／水手教頭訝異一朗功力 比所有教練都好

大聯盟退役球星鈴木一朗日復一日苦練,嚴格要求自己,就算退休後也沒鬆懈,這位準名人堂球員在水手隊春訓基地熱身,擔任餵球投手,就連總教練瑟維斯(Scott Servais)也甘拜下風,他說:「比起春訓營所有教練,一朗的狀況最好。」

鈴木一朗現年47歲,大聯盟生涯16年歷經水手、洋基、馬林魚隊,前年回到老東家退休,累積3089支安打在史上排名24,目前在水手擔任球團特別顧問。

水手昨天首次全隊集合練球,鈴木一朗穿上51號招牌球衣,和20歲潛力股羅德里奎茲(Julio Rodriguez )接傳球,還餵球給他打,剛站上投手丘一時找不到好球帶,羅德里奎茲搞笑大喊:「你怕我嗎?」

水手官網指出,一朗總是做好萬全準備,隊上教練、球員都很清楚,不管任何時間,他都是調整狀況最好的人;一朗甚至在住家外蓋了投手丘,有時間就登板,隨時保持球感。

鈴木一朗球員生涯確實當過投手,2015年10月4日馬林魚對費城人之戰,他以後援投手身分投了一局,18球有11顆好球,面對5名打者被揮出兩支安打、失1分,馬林魚終場2:7落敗。

Past meets future (again): The first moments of on-field activity for Julio Rodríguez this spring were shared over a catch with Ichiro. They did this regularly last year, too.



Julio was born one month after the Mariners purchased Ichiro’s rights from his team in Japan in 2000. pic.twitter.com/OB9EOV91cQ