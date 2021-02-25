MLB／水手教頭訝異一朗功力 比所有教練都好

大聯盟退役球星鈴木一朗日復一日苦練，嚴格要求自己，就算退休後也沒鬆懈，這位準名人堂球員在水手隊春訓基地熱身，擔任餵球投手，就連總教練瑟維斯（Scott Servais）也甘拜下風，他說：「比起春訓營所有教練，一朗的狀況最好。」

鈴木一朗現年47歲，大聯盟生涯16年歷經水手、洋基、馬林魚隊，前年回到老東家退休，累積3089支安打在史上排名24，目前在水手擔任球團特別顧問。

水手昨天首次全隊集合練球，鈴木一朗穿上51號招牌球衣，和20歲潛力股羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）接傳球，還餵球給他打，剛站上投手丘一時找不到好球帶，羅德里奎茲搞笑大喊：「你怕我嗎？」

水手官網指出，一朗總是做好萬全準備，隊上教練、球員都很清楚，不管任何時間，他都是調整狀況最好的人；一朗甚至在住家外蓋了投手丘，有時間就登板，隨時保持球感。

鈴木一朗球員生涯確實當過投手，2015年10月4日馬林魚對費城人之戰，他以後援投手身分投了一局，18球有11顆好球，面對5名打者被揮出兩支安打、失1分，馬林魚終場2：7落敗。