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MLB／春訓飆97哩速球 大谷翔平：手肘感覺好多了
天使隊日籍好手大谷翔平今天進行春訓首場Live BP（實戰投打練習），在刻意催速下，最快球速來到97哩（約156.1公里），朝重返二刀流之路邁進。
這是大谷翔平自去年8月後再次實戰投球，試投球路包括速球、曲球、滑球、變速球，球速最令人驚艷，整體在94、95哩左右，最後一球來到97哩，而去年整季大谷翔平投出的80球中，只有一球來到97哩。
大谷表示，最後一球有稍微用力丟，「我很專注在速球上，稍微找一下感覺，準度還需要再提升，不過這只是第一次實戰練習投球，我很滿意了」。
大谷翔平昨天才在實戰投打練習中打擊，適應抬起右腳、重心留在左腳的打擊動作調整，今天又進行投球練習，天使隊也準備好6人先發輪值的安排。
去年球季大谷重返投手丘，不過只出賽兩場，投1.2局丟掉7分，隨後專心打擊，但今天投完後，大谷翔平感覺跟去年大不同，「投球機制有幾點不同，但我想最大差異還是我的手肘跟去年比起來感覺好多了」。
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