日職／陳偉殷28日春訓初登板 阪神監督：很期待

加入阪神虎隊的台灣左投陳偉殷將在28日登板迎戰養樂多隊，對於這位先發輪值一員的春訓熱身賽初登板，阪神監督矢野燿大也報以高度期待。

阪神隊在春訓最後階段，將於27日對中日隊、28日對養樂多隊兩支同聯盟隊伍，陳偉殷未先迎戰老東家，而是對上養樂多隊，矢野燿大表示：「這是他第一次投球，我很期待，他是有實績的投手，在牛棚也做了很多準備。」

陳偉殷在23日曾第2次擔任打擊投手，對戰8名打者，共投40球，以直球為主，被擊出5支安打，外角的變速球讓洋砲馬提和桑德斯揮空。

陳偉殷當時表示：「實戰登板前的兩次投球是幫助自己調整，變速球能夠將失投抑制在一定程度，就是有自信的球路。」

阪神隊王牌投手西勇輝昨天出現咳嗽、鼻腔疑似發炎等症狀，回到大阪接受治療，加上阿坎塔拉（Raul Alcantara）尚未抵日、高橋遙人右斜腹肌不適，阪神隊開幕戰先發人選可能由多人爭取，陳偉殷28日的登板成績將成參考指標。