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MLB／白襪強打阿布瑞尤 確診新冠肺炎
美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊宣布，獲選2020年美國聯盟年度MVP的阿布瑞尤，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），將暫時離隊幾天。
綜合路透社與美聯社報導，白襪隊總管哈恩（RickHahn）表示，阿布瑞尤（Jose Abreu）「完全沒有症狀」。
哈恩還說，檢測結果也顯示阿布瑞尤體內有抗體，阿布瑞尤認為他1月曾染疫但症狀輕微。
哈恩說：「荷西（阿布瑞尤）未感到沮喪，他感覺狀況很好，跟我們其他人一樣期待他在不久的將來歸隊的那刻。」
阿布瑞尤上季60場例行賽全勤，共揮出19支全壘打，打擊率3成17，打回60分打點，助白襪隊12年來首度進軍季後賽，讓他獲選成為美國聯盟的年度MVP。
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