揮別詭異縮水賽季 五大強打可望重振雄風
2020年賽季可說是大聯盟史上最奇怪的賽季，受到疫情影響，有人選擇不打、有球隊因群眾感染賽程大亂、例行賽縮短、季後賽擴編、不開放球迷進場、雙重賽局數縮減、延長賽採突破僵局制等等，各式各樣過去不曾看到的情形，都在去年發生，不僅影響到球迷觀賽的感受，也或多或少讓不少球員的表現受到衝擊。
有一些過去我們熟知的強打者，在2020年打得出奇地差，帳面數據慘不忍睹，令球迷不禁好奇，他們到底怎麼了？例如2018年國聯最有價值球員葉力奇（Christian Yelich），去年開季的狀況就非常糟糕，整季下來的打擊率只有.205，OPS＋111亦遠不及其生涯平均135。可是畢竟2020年的數據樣本小，所以也有些人覺得不必為他們感到太過緊張，可能只是小樣本的低潮表現造成數據呈現不佳。
大聯盟的數據專家們當然也注意到了這些強打者不理想的2020賽季，並從一些關鍵的進階數據觀察出，其中有些人很可能會在今年觸底反彈，恢復應有的身手。筆者從大聯盟專家指出的「反彈」人選中，挑出五位大家最熟悉的強打者，來跟各位說說，為什麼他們的2021賽季應該不會像2020年那般低迷。
葉力奇 釀酒人隊／左外野手
關鍵數據：34.6%的揮棒率
首先就來談談葉力奇。葉力奇去年34.6%的揮棒率（揮棒次數／面對球數），在所有符合競爭打擊王資格（合格）的打者中，為全聯盟第二低，比他2019年和更早之前的數字，都還要少非常多。2019年，他在國聯MVP票選獲得第二名時，揮棒率為45.2%；從2019到2020年，葉力奇的揮棒率跌幅達到10.6個百分點，是那兩年所有合格打者中，跌幅最大者。若從葉力奇過去長期的數據表現和穩定性來看，2021年他的揮棒率應該會回歸正常才是，不會再呈現那麼低的情況。
當然，增加揮棒頻率，不代表打擊成績就會跟著變好，但耶律齊2020年的詭異揮棒率確實凸顯出，2020年的他並不太正常。他去年的強擊球比例為全聯盟第五名（篩選標準為至少累積100顆擊球事件的打者們），平均擊球初速也位列全聯盟前百分之一，可以預期只要其出棒頻率恢復正常，應該就能產出與2020年以前差不多的數據水準。
亞瑞納多（Nolan Arenado） 紅雀隊／三壘手
關鍵數據：2019年的預期全壘打數為45.1支（全聯盟第三高）
雖然亞瑞納多2020年的打擊成績因為肩膀傷勢有所衰退，但他還是贏得生涯連續第八座的金手套獎。現在他加盟了棒球底蘊深厚、戰力十足的聖路易紅雀，跟一壘強打高史密特（Paul Goldschmidt）變成隊友，種種跡象似乎都直指他的表現會有所反彈。
這是亞瑞納多生涯第一次穿落磯隊以外的球衣，所以他將不再需要常常調適上山和下山（落磯主場地處高海拔）的不同環境，面對到的變化球軌跡將會更一致（在高海拔地區，因空氣稀薄，變化球變化的軌跡較不明顯，與低海拔地區不同），這將減少他在調整上的負擔，也許他的打擊成績會更勝以往也說不定。樂觀一點看，生涯還沒有拿過最有價值獎的亞瑞納多，今年有機會一舉挑戰這項殊榮。
貝林格（Cody Bellinger）道奇隊／中外野手
關鍵數據：去年球季最後37場比賽，出色擊球率（barrel rate）達12.5%
2019年貝林格奪下國聯MVP，繳出.305的高打擊率、47轟、1.035的超優質攻擊指數，但去年其打擊數據卻大爆跌，攻擊指數只剩.789，雖然仍高於聯盟平均不少，可是與MVP的水平差很大。值得慶幸的是，貝林格去年在球季最後37場比賽回神，打出.284打擊率、10轟、攻擊指數.960的數據，期間他的出色擊球率為12.5%，跟其2019年的13%頗為接近。此外，他在那段期間的預期加權上壘率（wOBA），也是非常優質的.404，顯示他在擊球品質、三振、保送的表現上很不錯。
現年不過才25歲的貝林格（好難相信他現在才25歲），或許很難再複製他在2019年的發揮，但2021年他很有機會能繳出超過.900的攻擊指數和40支以上的全壘打。
托瑞斯（Gleyber Torres）洋基隊／游擊手
關鍵數據：強擊球率達38%
2019年在144戰中掃出38轟的托瑞斯，在2020年的42戰裡面只能勉強擠出三支全壘打，而且出色擊球率跌了6.4個百分點，創下去年第六大的跌幅。有趣的是，雖然出色擊球率下降，但托瑞斯的強擊球比例其實在上季有所增加，從36.5%上升到38%，這是為什麼呢？這是因為去年托瑞斯有一半的強擊球都是滾地球，跟前年的三分之一增加不少，導致許多強擊球對敵方造成的破壞力並不顯著。
若往好的方面看，托瑞斯對於好球帶的掌握以及揮棒選擇上，感覺有進步，去年20.2%的壞球追打率（也就是對所有壞球的出棒比例）比前年少了11.1個百分點，因此他的三振保送比明顯進步。另外，托瑞斯在上季的季後賽，似乎已經開始調整揮棒機制，提高了飛球出現的比率，八顆強擊球裡面就有六顆是飛球，最後繳出.435打擊率、兩轟、攻擊指數1.262的亮眼季後賽數據。托瑞斯現年仍只有24歲，其未來仍感覺一片光明。
馬丁尼茲（J.D. Martinez） 紅襪隊／指定打擊
關鍵數據：2020年的出色擊球率為11%
近年打擊技術備受讚譽的馬丁尼茲，上個賽季踢到大鐵板，長打率從2017到2019年的.619，雪崩式暴跌至2020年的.389，並只在54戰中敲出七轟，完全不像是他應有的水準。
但其實有很多跡象都指出，馬丁尼茲去年的數據衰退只是一年小樣本的反常，他上個賽季的出色擊球率11%，跟2019年的11.8%相去不遠；而且去年大聯盟因為防疫條款規定打者不能在比賽中即時檢視影片，或多或少影響了像馬丁尼茲這樣頗倚賴影片分析的打者，因此今年在防疫規則有可能放寬的情況下，馬丁尼茲恢復過往八九成火力的機率是高的。
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