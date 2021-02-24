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MLB／金河成驚訝秋信守返韓 「我沒資格建議他」
南韓內野手金河成加盟教士隊，簽下4年2800萬美元合約，已投入教士春訓，全力爭取開季先發二壘手；他表示，今年最大目標是奪下國聯新人王，也希望幾年內能幫球隊搶到世界大賽冠軍。
38歲南韓老將秋信守結束16年大聯盟生涯，返韓加盟SK飛龍隊，金河成說：「我想跟上他的腳步，打得像他一樣好。」
秋信守是南韓最具代表性的大聯盟野手，218轟、782分打點也在亞洲球員排名第一，還曾3次締造全壘打、盜壘「雙20」紀錄，昨天加盟飛龍的消息傳出，金河成嚇了一大跳。
金河成過去在韓職英雄隊7個球季，主要鎮守游擊區，生涯平均打擊率2成94、全壘打133支、打點575分，被問到對秋信守返韓有什麼建議，這位年紀相差13歲的後輩很謙虛說：「我沒資格對他提出建議。」
金河成表示，秋信守在大聯盟表現優異，提升南韓棒球地位，國內球員可從他的身上學到很多東西。
生涯首次投入大聯盟春訓，金河成認為，美、韓訓練方式沒有太大不同，自己會花很多時間勤練守備，二壘防區對他是很大挑戰。
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