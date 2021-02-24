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MLB／「過去與未來相見歡」一朗與水手潛力股傳接球吸睛

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
47歲的鈴木一朗和水手20歲潛力股羅德里奎茲（Julio Rodríguez ）接傳球，引起現場媒體注意。 美聯社
47歲的鈴木一朗和水手20歲潛力股羅德里奎茲（Julio Rodríguez ）接傳球，引起現場媒體注意。 美聯社

水手隊在亞歷桑納州春訓營開訓後，今天首次全隊集合練球，47歲傳奇球星鈴木一朗也以球團特別顧問的身分亮相，和20歲潛力股羅德里奎茲（Julio Rodríguez ）接傳球，引起現場媒體注意，形容這是「過去、未來相見歡」。

水手官網指出，鈴木一朗、羅德里奎茲去年就在春訓接傳球，今年再次見面，一朗2000年11月30日和水手簽約，離開日職歐力士隊轉戰大聯盟，一個月後羅德里奎茲出生。

羅德里奎茲2018年展開職棒生涯，今年受邀參加大聯盟春訓，和未來名人堂球員鈴木一朗互動，意外成為焦點，水手官網形容，他最近自主訓練透過有氧運動、跑步訓練，看起來瘦多了。

鈴木一朗已退休兩年，春訓態度依然認真，特別準備投手、內外野手套，今天除了接傳球，還擔任餵球投手，背號也是過去最熟悉的51號。

一朗表示，就算受到新冠肺炎疫情影響，在美國、日本還是相當自律，也保持高強度訓練，從未改變態度，這是一直在做的事。

水手 鈴木一朗

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