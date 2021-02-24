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MLB／官網列10大反彈打者 兩位前國聯MVP試圖振作
去年大聯盟因疫情影響，不但賽季延遲展開，例行賽場次也減少到60場，讓許多球員調整不易，而大聯盟官網日前也撰文，預測10位將會觸底反彈的打者，其中兩位前國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）、貝林格（Cody Bellinger）備受矚目。
官網指出，去年葉力奇的揮棒率僅有34.6%，是達到規定打席的打者中第二低，相較2019年的45.2%有明顯落差，也讓葉力奇在去年繳出0.205/0.356/0.430的低迷打擊三圍，而官網認為，只要葉力奇增加揮棒慾望，搭配排名大聯盟第五的平均99英里擊球初速，有機會在今年重返榮耀。
2019年貝林格繳出3成05打擊率、47轟以及1.035的OPS值，雖然開季狀況不理想，但貝林格在最後37場比賽中有著2成84打擊率外帶10轟，其中wOBA(加權後平均上壘率)更是頂尖的4成04，而年僅25歲的貝林格可能無法再次繳出如同2019年般的夢幻數據，但仍有望於今年強勢復甦。
另外被認為有機會反彈的球員還有白襪孟卡達（Yoan Moncada）、運動家歐森（Matt Olson）、洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)、遊騎兵賈羅（Joey Gallo）、紅雀亞瑞納多(Nolan Arenado)、紅人蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）及教士范姆（Tommy Pham）。
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