MLB／岩隈久志遭嗆英文爛不慍不火 只要求還翻譯名譽

水手隊總裁梅瑟（Kevin Mather）日前失言風波延燒，他批評曾在水手效力的岩隈久志英文爛，厭倦幫他請翻譯，本人也因此丟官，被酸的主角岩隈則在個人Instagram上發布貼文展現氣度，表示誰都會犯錯，但希望把名譽還給當時的翻譯。

日前梅瑟在聚會中大肆失言，內容包括提及岩隈久志是個好人，但他的英文很爛，「我一定要說，我已經厭倦了付錢給他的翻譯，當他是球員時，我們已經付錢給他了，卻還要每年多付7萬5000美元讓他有個翻譯，當我們跟他提到這件事時，他的英文卻馬上變好了。」不忘偷酸對方。

此話一出讓球團主席兼股東之一的史丹頓（John Stanton）出面表達失望，他也透露梅瑟已自主請辭下台，「就和你們一樣，當我得知他的言論時，我感到極度失望。」

而話題的當事人岩隈久志在個人IG上發文，表示「誰都可能會犯錯，以我的性格不會在意這種事，不過請聯絡我球員時期的翻譯，還給他應有的名譽。」、「他是很久以前就在水手球團裡工作的職員，既有人望又會做事，而且在球員間信賴感十足，這方面我都切身體會。」

「我不知道為什麼球團老闆會做出這種發言，但他（指球員時期的翻譯）從球團職員到我的專屬翻譯，全部工作都做得非常完美，希望能訂正對他的評價。」岩隈的大氣回應也獲得網友一片好評。

﻿﻿﻿岩隈久志透露，事實上水手球團從上到下對於身為外國人的自己都非常親切，粉絲也非常熱情，希望大家能在自己的工作上盡心盡力，並在最後默默表示，其實現在的自己已經不需要專屬翻譯。