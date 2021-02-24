MLB／微調打擊姿勢 大谷翔平自認擊球狀況不錯

洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平昨（23日）開始進行打擊訓練，今天首度進行打擊實戰模擬，他在受訪時表示自己的動作有微調，擊球狀況還不錯。

天使隊在亞利桑那的春訓基地訓練，其中包括旅美日籍好手大谷翔平，今天進行打擊練習時面對4名右投進行5個打席，在7次揮棒中他認為有5、6球的擊球感覺還不錯，並逐漸適應好球帶。

大谷翔平受訪時表示，他在這次春訓稍微調整了擊球姿勢，把身體重心放在左腳，在預備擊球時輕抬右腳，身為左打的他透露，擊球重心放在後腳以下半身主導身體的轉動，除了觀察球的時間變長外，也能讓他的擊中球的機率增加不少。

大谷翔平在2018年賽季動手肘韌帶置換手術（Tommy John），近兩季鮮少見到他以投手身份出賽，去年縮水賽季出賽2場只投1.2局失7分，不過目前已恢復健康狀態，在自主訓練中投到95英里。打擊方面，去年大谷交出旅美以來最慘成績單，僅交出打擊率.190、7轟、24分打點，也因此希望在微調打擊姿勢後重拾身手。