快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

富豪們的星際爭霸戰？特斯拉vs.亞馬遜的太空事業競賽

MLB／支持全聯盟DH制 馬丁尼茲：這就是球賽的未來

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試，其中之一便是全聯盟指定打擊（Designated Hitter, DH）制，然而預定在今季取消，紅襪隊指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）對此表示驚訝，「對我來說，這就是球賽的未來。」 歐新社
大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試，其中之一便是全聯盟指定打擊（Designated Hitter, DH）制，然而預定在今季取消，紅襪隊指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）對此表示驚訝，「對我來說，這就是球賽的未來。」 歐新社

去年（2020）因疫情影響，大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試，其中之一便是全聯盟指定打擊（Designated Hitter, DH）制，然而預定在今季取消，紅襪隊指定打擊馬丁尼茲J.D. Martinez）對此表示驚訝，「對我來說，這就是球賽的未來。」

馬丁尼茲去年縮水賽季表現不如人意，他今天受訪時表示：「這顯然是艱難的兩個月，錯全在我，我在2020沒完全準備好，這是我的責任。」他去年出賽54場，僅交出.213 / .291 / .389的打擊三圍，附帶7轟和27分打點，相較過去兩季.317 / .392 / .593與累積79轟和235分打點的頂尖打者成績有些差距。

針對接下來的賽季，馬丁尼茲表示自己會做好準備避免重蹈覆轍，「做好準備，像我平時所做的，為整個球季做準備。」在被問到國聯即將恢復投手打擊時對此表示驚訝，「我認為是時候了。我想每個人都知道是時候了，我覺得甚至老闆們、選手們，甚至是球迷們都知道已經是時候了。」、「大家都想提供更多進攻支援，你可以從去年某些人身上可以看到這個優點，你看歐蘇納（Marcell Ozuna）在縮水賽季的表現，他真的從中受益。」

馬丁尼茲也曾是DH制受益者，過去他的防守效率低下，在加入紅襪隊前曾向媒體表示球團應以外野手的身份簽下他，從今天的回答可略知一二，他或許已對此制度改觀，馬丁尼茲直言：「對我來說，這就是球賽的未來。」並認為接下來球員工會與聯盟的協商將不容易，已經準備好要長期作戰，「這將會很艱難，會是一場戰鬥，讓我們會看看發生甚麼事。」

馬丁尼茲 J.D. Martinez 紅襪

相關新聞

左、右、下勾應有盡有　巨人牛棚多樣性如萬花筒

舊金山巨人球場（Oracle Park）幅員廣大，加上海風吹拂的環境因素，許多面向「加持」，對投手相對有利，使得隊上盛產帳面成績優秀的強投，五年三冠「非典型王朝」的林瑟肯（Tim Lincecum）、

MLB／林子偉春訓更競爭 雙城隊簽下「完全工具人」羅麥

雙城隊今天簽下「完全守備」工具人羅麥（Andrew Romine），林子偉在爭取今年大聯盟位置上又多了一名競爭者，不過兩...

MLB／在大聯盟消失5年 37歲卡茲米爾簽約巨人求東山再起

據《MLBTR》作家亞當斯（Steve Adams）撰文寫道，卡茲米爾（Scott Kazmir）與舊金山巨人隊簽下一紙小聯盟合約，這也將是這位37歲左投暌違5年重返大聯盟賽場。 Scott Kaz

MLB／支持全聯盟DH制 馬丁尼茲：這就是球賽的未來

去年（2020）因疫情影響，大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試，其中之一便是全聯盟指定打擊（Designated Hitter, DH）制，然而預定在今季取消，紅襪隊指定打擊馬丁尼茲（J.D. Marti

MLB／生涯2度和王建民當隊友 甘迺迪與遊騎兵簽小聯盟約

根據大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）報導，遊騎兵已老將投手甘迺迪（Ian Kennedy）簽下附帶春訓邀請的小聯盟約，如果登上大聯盟名單，甘迺迪可以獲得215萬美元的薪水。 大聯盟職業生

MLB／稱塔提斯值得獲大約 林多樂觀與大都會續長約

教士今(23)日正式宣布以14年3億4000萬美元續約游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），成為大聯盟史上第三合約，而也正尋求頂薪的大都會明星游擊手林多(Francisco Lindo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。