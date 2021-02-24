MLB／支持全聯盟DH制 馬丁尼茲：這就是球賽的未來

去年（2020）因疫情影響，大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試，其中之一便是全聯盟指定打擊（Designated Hitter, DH）制，然而預定在今季取消，紅襪隊指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）對此表示驚訝，「對我來說，這就是球賽的未來。」

'It was my fault. I take accountability because I didn't stay ready' - J.D. Martinez on 2020 pic.twitter.com/HItYcWuirW — WEEI (@WEEI) February 23, 2021

馬丁尼茲去年縮水賽季表現不如人意，他今天受訪時表示：「這顯然是艱難的兩個月，錯全在我，我在2020沒完全準備好，這是我的責任。」他去年出賽54場，僅交出.213 / .291 / .389的打擊三圍，附帶7轟和27分打點，相較過去兩季.317 / .392 / .593與累積79轟和235分打點的頂尖打者成績有些差距。

針對接下來的賽季，馬丁尼茲表示自己會做好準備避免重蹈覆轍，「做好準備，像我平時所做的，為整個球季做準備。」在被問到國聯即將恢復投手打擊時對此表示驚訝，「我認為是時候了。我想每個人都知道是時候了，我覺得甚至老闆們、選手們，甚至是球迷們都知道已經是時候了。」、「大家都想提供更多進攻支援，你可以從去年某些人身上可以看到這個優點，你看歐蘇納（Marcell Ozuna）在縮水賽季的表現，他真的從中受益。」

馬丁尼茲也曾是DH制受益者，過去他的防守效率低下，在加入紅襪隊前曾向媒體表示球團應以外野手的身份簽下他，從今天的回答可略知一二，他或許已對此制度改觀，馬丁尼茲直言：「對我來說，這就是球賽的未來。」並認為接下來球員工會與聯盟的協商將不容易，已經準備好要長期作戰，「這將會很艱難，會是一場戰鬥，讓我們會看看發生甚麼事。」