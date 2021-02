MLB／支持全聯盟DH制 馬丁尼茲：這就是球賽的未來

去年(2020)因疫情影響,大聯盟在縮水賽季裡做出諸多嘗試,其中之一便是全聯盟指定打擊(Designated Hitter, DH)制,然而預定在今季取消,紅襪隊指定打擊馬丁尼茲(J.D. Martinez)對此表示驚訝,「對我來說,這就是球賽的未來。」

'It was my fault. I take accountability because I didn't stay ready' - J.D. Martinez on 2020 pic.twitter.com/HItYcWuirW