MLB／林子偉春訓更競爭 雙城隊簽下「完全工具人」羅麥

雙城隊今天簽下「完全守備」工具人羅麥（Andrew Romine），林子偉在爭取今年大聯盟位置上又多了一名競爭者，不過兩人出發點相同，都是小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請。

35歲的羅麥有10年大聯盟資歷，其中4年效力天使隊、4年效力老虎隊，去年球季在遊騎兵隊出賽2場，4打數敲出1支2壘安打，生涯平均打擊率為2成35，累積10轟、81分打點、150分得分。

雖然擁有左右開弓的能力，但打擊不是羅麥的強項，守備才是，生涯在內野4個位置守備超過200局，其中游擊防區更多達1338.2局，外野也有合計559局的守備經驗，更是大聯盟史上第5位單場守過9個位置的球員。

雙城隊內野防區陣容擁擠，在日前簽下游擊手西門斯（Andrelton Simmons）後，波蘭柯（Jorge Polanco）將移防二壘，阿拉耶茲（Luis Arraez）預計是球隊「工具人」位置第一選擇，捕手兼內野手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）是第二號。

林子偉將面臨的競爭除了以上陣容外，還有已經在40人名單的二壘兼三壘手布蘭肯霍恩（Travis Blankenhorn），如今又加上羅麥。