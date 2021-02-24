左、右、下勾應有盡有　巨人牛棚多樣性如萬花筒

舊金山巨人球場（Oracle Park）幅員廣大，加上海風吹拂的環境因素，許多面向「加持」，對投手相對有利，使得隊上盛產帳面成績優秀的強投，五年三冠「非典型王朝」的林瑟肯（Tim Lincecum）、肯恩（Matt Cain）和邦賈納（Madison Bumgarner）蔚為經典，是球迷腦海裡難忘的深刻畫面。近年巨人戰績不振，但投手群依舊中規中矩排在中段班（2018年團隊防禦率3.95，國聯第七；2019年團隊防禦率4.38，國聯第八；2020年團隊防禦率4.64，國聯第八），若聚焦在牛棚，則更是亮點─2018年至今巨人逐年牛棚防禦率分別為3.79（國聯第六）、3.85（國聯第一）和4.24（國聯第五），呈現巨人牛棚在比賽後段的可靠度。

巨人隊主場右外野後方是麥考維灣，一些老投手了解海邊風向的特性，成為在這裏投出好球的「眉角」。 2018 Topps 球員卡

儘管近三季共貢獻138局、67中繼、2救援的老經驗左投華森（Tony Watson）離開（轉戰費城人），但巨人牛棚戰力依舊不容小覷，因為他們無論左投、右投甚至下勾投手應有盡有，且擅長不同球路，具備豐富的多樣性，將讓對手眼花撩亂。

昔日有句玩笑話「沒有三十三，不上舊金山」，但時代在改變，這句話放到現在已有點不合時宜了：綜觀新球季預測陣容，巨人主戰投手群只有兩人超過33歲，一位是奎托（Johnny Cueto），另一位是左投麥基（Jake McGee）。

今年將是麥基生涯第12個大聯盟球季，經歷光芒和洛磯，上季的他在道奇發揮極高的壓制力，20.1局投出33次三振、僅3次保送，K/9值和BB/9值都是生涯單季最佳，每九局被上壘率不到1，雖然身為左投手，但對右打者的威脅性亦毫不含糊，生涯對右打的被打擊率2成22，「左右通吃」特性讓他的職涯走得更長更遠。麥基十分依賴四縫線快速球，去年球季他投了332球，其中有320顆是四縫線，比例高達96.4%（其餘的是10顆滑球、2顆伸卡），麥基的四縫線快速球並不算「非常快」，均速約94.9英里（約152.7公里），厲害之處是出手點的調整以及超乎常人的位移量，尤其是水平位移比平均還多3.6英吋，「會跑的直球」不易遭到確實掌握，打者屢屢碰壁。

左投麥基球路非常刁鑽，但在洛磯隊時頻頻挨轟，去年轉到光芒後不再為高海拔環境所苦，四縫線直球大開殺戒，K/9竟然高達14.6！ 歐新社資料照片

下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers）是雙城左投羅傑斯的雙胞胎弟弟，出手點貼近地面，打者難在短時間適應，不斷製造滾地球，控球精準是一項優點且還有曲球搭配，達到混淆擾亂目的。來自多明尼加的莫羅塔（Reyes Moronta）以四縫線為主，滑球為輔，球速飛快、滑球揮空率高，保送偏多是明顯弱點（生涯BB/9值5.1、K/9值11.2），若控球進化，將再添可用之兵。另一名左投培洛塔（Wandy Peralta）也是滑球為主，不過變速球也有一定水準。

威斯勒（Matt Wisler）則是麥基外的另一個「極端」，上季在雙城由於投手教練強森（Wes Johnson）的引導與建議，威斯勒採取大量使用滑球的策略（配球比例達83.4%，比起前年的70.5%又更上一層樓），去年打者對他的滑球打擊率僅1成43，揮空率近四成，捨棄效果不彰的四縫線、靠滑球行走江湖威斯勒煥然一新，28歲的他企圖繼續維持身手、打響名號。

威斯勒本來是勇士看好的先發投手，培養失敗後這幾年已經轉過好幾隊，去年在雙城擔任假先發和後援都投得不錯，今年投靠巨人應該可以專心擔任中繼。 歐新社資料照片

仰仗滑球的威斯勒、狂丟四縫線速球的左投麥基、慢郎中下勾羅傑斯、四縫線均速超過97英里（約156公里）的莫羅塔…巨人「牛棚海」應有盡有，風格類型各式各樣、百花齊放有如萬花筒，是新球季的焦點之一。