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MLB／生涯2度和王建民當隊友 甘迺迪與遊騎兵簽小聯盟約

聯合新聞網 / 綜合報導
生涯2度和王建民當隊友的老將甘迺迪，在結束與皇家合約後，今天以小聯盟約加入遊騎兵隊。 美聯社
生涯2度和王建民當隊友的老將甘迺迪，在結束與皇家合約後，今天以小聯盟約加入遊騎兵隊。 美聯社

根據大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）報導，遊騎兵已老將投手甘迺迪（Ian Kennedy）簽下附帶春訓邀請的小聯盟約，如果登上大聯盟名單，甘迺迪可以獲得215萬美元的薪水

大聯盟職業生涯14年的甘迺迪，曾在洋基與皇家兩度與王建民當隊友，因此台灣球迷對他並不陌生。他出道時先與休斯（Phil Hughes）、張伯倫（Joba Chamberlain）並稱為洋基三大後起新秀，但披上條紋軍戰袍的甘迺迪無法兌現身手，轉投至響尾蛇後卻展現天賦，2011年以21勝奪下國聯勝投王，甘迺迪被交易至教士後也投出不俗成績，最終皇家奉上5年7000萬美金合約網羅，但狀況仍有起伏，2019年甘迺迪轉任終結者後投出回春成績，共收下30次救援成功。

36歲的甘迺迪去年受傷勢困擾，14局的投球局數中防禦率高達9.00，季末皇家也不予續約，最終遊騎兵將他納入麾下，總教練伍華德（Chris Woodward）表示，本季遊騎兵將會嘗試6人輪值或是牛棚車輪戰，甘迺迪的到來可望作為牛棚長中繼。

甘迺迪 薪水

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