MLB／秋信守返回韓職 旅美1.3億美元約仍是亞洲野手最高

遊騎兵隊退役老將秋信守回到南韓打球，年薪27億韓元（約台幣6800萬元）改寫韓職紀錄，他在2013年底和遊騎兵簽下的7年1億3000萬美元合約，至今仍在大聯盟亞洲野手排名第一，短期內應很難被超越。

秋信守22歲從水手隊起步，打到38歲離開美國，在大聯盟16個球季賺進1億4752萬美元，近5季都超過2000萬美元，今年未能以自由身分找到美職球隊，決定返韓加入SK飛龍隊（已被新世界集團收購，3月公布新隊名），將是高中畢業後首次在故鄉出賽。

道奇隊投手布朗（Kevin Brown）1999年簽定7年1億500萬美元身價，成為史上首張破億美元合約，歷年已有95人次達到這個門檻，田中將大1億5500萬美元是亞洲最高，秋信守1億3000萬居次，達比修有1億2600萬名列第三。

水手隊在2008年和鈴木一朗簽下5年9000萬美元合約，原是亞洲野手最高，6年後被秋信守超前；但一朗在大聯盟19個球季，一共賺進1億6718萬美元，還是超過秋信守。