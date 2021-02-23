MLB／向太空人下最後通牒 柯瑞亞：想留人就趁現在

太空人日前以1年1170萬美元合約留下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）以避免薪資仲裁，但外界預期太空人可能不會花大錢留人的情況下，也意味著柯瑞亞將在今年季末投入自由市場。

在針對合約的議題上，柯瑞亞依舊向太空人喊話，「我感覺非常好，我認為我將要有一個偉大賽季，一旦例行賽開打，我就不想再討論合約這件事。」，此番話也被認為是向太空人下達留人的最後通牒。

雖然曾經表達留在太空人的意願，但柯瑞亞表示，球團到現在仍未與他討論有關續約的問題，「我們還沒有討論續約，我會讓我的經紀人來決定，而自從薪資仲裁解結束後，我還沒有收到他們的消息。」

太空人內野陣容上，二壘手亞土維（Jose Altuve，5年1億5100萬美元合約）及三壘手布萊格曼（Alex Bregman，6年1億美元合約）皆獲得球隊頂薪續約，一般認為，柯瑞亞將會追尋史布林格（George Springer）腳步離開太空人，尋求簽下大約的機會。