MLB／將生涯精華奉獻教士 塔提斯霸氣：想在這裡立雕像

今(23)日教士正式宣布以14年3億4000萬美元合約，將游擊大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）長留陣中，僅在大聯盟出賽143場的他，獲得的合約總值為大聯盟史上第三高，可見教士對於塔提斯有多麼看中，而這位游擊新星也霸氣表示，「我希望在聖地牙哥建一座屬於自己的雕像。」

教士總經理普瑞勒（A.J. Preller ）透露，休賽季曾與塔提斯經紀人討論續約事宜，曾提供一年一簽、擁有前兩年買斷權的複數年合約及職業生涯都待在教士的終身合約，塔提斯也爽快回應，「為什麼不把我整個職業生涯的簽下來？」，雙方也正式敲定這份頂級合約。

這張合約將會伴著塔提斯巔峰歲月，而他也表示生涯能在同一支球隊效力是很光榮的事，「我希望能在這裡立一座雕像，在聖地牙哥建立屬於自己的傳奇。」

事實上塔提斯短短2季已留下不少經典畫面，包含游擊美技、避免被觸殺的出色跑壘與最經典的甩棒動作，當被問到希望以哪一種姿勢來決定雕像動作，塔提斯回應，「我想先把成績放在首位，然後再來討論，我不曉得，也許我們可以擁有三座不同姿勢的雕像，我們再說吧。」

塔提斯所簽下的14年合約長度也超過史丹頓（Giancarlo Stanton）及哈波(Bryce Harper)的13年約記錄，而在合約總值方面只落後給楚奧特(Mike Trout，12年4億2650萬美元)、貝茲(Mookie Betts，12年3億6500萬美元)。