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MLB／烏力亞斯老爸夠狂 冠軍盃刺青沒忘寶貝兒子

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
24歲墨西哥籍投手烏力亞斯（Julio Urias）的父親超狂，最近在右臂刺上冠軍盃圖案，當然也沒漏掉寶貝兒子在世界大賽投完最後一球後的英姿。 歐新社、MLB官方粉絲團
24歲墨西哥籍投手烏力亞斯（Julio Urias）的父親超狂，最近在右臂刺上冠軍盃圖案，當然也沒漏掉寶貝兒子在世界大賽投完最後一球後的英姿。 歐新社、MLB官方粉絲團

道奇隊去年奪下暌違32年的世界大賽冠軍，24歲墨西哥籍投手烏力亞斯（Julio Urias）的父親超狂，最近在右臂刺上冠軍盃圖案，當然也沒漏掉寶貝兒子的英姿，就是為了永遠留住烏力亞斯生涯最光榮的一刻。

去年世界大賽第六戰，烏力亞斯後援2.1局未失分，幫助道奇3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗封王；他的父親卡洛斯（Carlos Urias）秀出刺青，兒子生涯最重要救援成功、振臂歡呼的模樣，從此留在自己的手臂上。

卡洛斯曾經為了看烏力亞斯投熱身賽，從墨西哥開車13小時到道奇春訓基地，這次為卡洛斯刺青的師傅透露，這是他人生第一個刺青，花了9小時完成。

烏力亞斯2016年升上大聯盟，生涯5個球季出賽74場，包括38場先發，戰績12勝7敗4救援、防禦率3.20，去年在世界大賽身兼先發、後援任務，成為道奇封王功臣。

道奇 世界大賽 光芒

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